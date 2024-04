Ortuño recuerda que la infrafinanciación es la responsable del 95% de la deuda de la Región de Murcia

"En los últimos 15 años, la Región de Murcia ha recibido del Estado casi 11.000 millones de euros menos de lo que nos correspondería". Así de contundente se ha expresado este jueves el portavoz del Gobierno autonómico, Marcos Ortuño, quien ha vuelto a condenar que la Comunidad sea la "peor financiada por parte del Gobierno central". Una situación que supone "una losa insportable que evidentemente limita nuestra capacidad de actuación", por lo que ha urgido al Ejecutivo de Pedro Sánchez a abordar una reforma del actual sistema.

En este sentido, el portavoz ha asegurado que el gobierno autonómico "exprime cada día cada céntimode euro de nuestros presupuestos para construir una región más próspera, con los mejores servicios públicos y con oportunidades de empleo y progreso para todos". Sin embargo, ha matizado que "ser como somos la comunidad autónoma peor financiada por parte del Gobierno de España es una losa insoportable que evidentemente limita nuestra capacidad de actuación".

Y es que, según sus palabras, el actual modelo de financiación autonómica "es tremendamente injusto", como demuestra que el millón y medio de españoles que viven en la Región de Murcia "hemos recibido del Estado casi 11.000 millones de euros menos de lo que nos correspondería".

"Ese déficit de financiación es responsable del 95 por ciento de la deuda regional", ha aseverado Ortuño, quien ha denunciado que, mientras tanto, "el Gobierno de España no da un solo paso para reformar el sistema de financiación autonómica y no actualiza las entregas a cuenta por las que ya nos deben más de 70 millones de euros desde principios de año".

A esto ha sumado que el Gobierno de España "se gasta 2.000 millones de euros de fondos destinados a los municipios y a las comunidades autónomas para comprar acciones de Telefónica". Un dinero, ha precisado, que "deberían destinar a crear un fondo de nivelación para las comunidades autónomas peor financiadas".

Asimismo, Ortuño ha insistido en que si la Región de Murcia "necesita un plan de ajuste" es "porque somos la comunidad autónoma peor financiada".

En este contexto, ha querido dejar "bien claro" que "no estamos dispuestos desde el Gobierno regional a que esa infrafinanciación que sufrimos la paguen los ciudadanos de la Región con peores servicios públicos en sanidad, en educación o en políticas sociales".

"Al contrario, quisiera recordar que somos la segunda comunidad autónoma que más invierte en sanidad con relación a su Producto Interior Bruto y que somos la quinta comunidad autónoma que más invierte en sanidad con relación a su población", ha subrayado a continuación.

"Lo he dicho y lo vuelvo a repetir: es urgente reformar ese sistema, es urgente que por parte del Gobierno de España se adopten medidas estructurales para que la Región de Murcia deje de ser la comunidad autónoma peor financiada", ha concluido el portavoz del Gobierno regional.

Políticas de vivienda

Por otra parte, preguntado por la reunión de Pedro Sánchez con los profesionales y agentes inmobiliarios para abordar un plan de vivienda, Ortuño ha insitido en que las políticas de vivienda del Gobierno central "son un fracaso". "Las políticas de vivienda del PSOE, que han sido impulsado por Bildu y ERC, son un fracaso, que se han convertido en el comodín electoral".

Así, ha recordado que prometió en campaña 500.000 viviendas, "y desde entonces no hemos vuelto a saber nada". A su juicio, "van dando palos de ciego y no son capaces de solucionar un problema que supone la vivienda, sobre todo para los jóvenes, que es el facilitar el acceso a ella".

No obstante, le ha acusado de "no hacer lo que promete, y lo que dijo que no iba a hacer, sí que lo hace, como la ley de amnistía".