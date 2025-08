Patricia Fernández, alcaldesa de Archena: “A la política se viene a servir y no a servirse”

Patricia Fernández es licenciada desde 2003 en Odontología por la Universidad de Murcia y tiene un master en Implantología. En 2005 fue elegida presidenta local de Nuevas Generaciones del Partido Popular y, desde entonces, su carrera ha sido meteórica. Le avalan 14 años de gestión ostentando la vara de mando de su municipio natal, del que habla con pasión, al igual que de su Balneario, que ya está posicionado como un referente internacional en Turismo Termal y de bienestar. Preguntada si, como dentista, mejoraría la sonrisa de algún político, no se moja dando nombres, pero si recomendaría a muchos, no solo un tratamiento dental, sino dosis de “diálogo” y de “unidad” que, dice, es lo que España necesita. A Pedro Sánchez lo ve “en fase terminal”, políticamente hablando, y cree firmemente que los españoles “lo echarán de forma democrática” de La Moncloa. El secreto de su éxito asegura que es “trabajo, trabajo y trabajo”. Además del Consistorio archenero, dirige su propia clínica dental en Cieza desde hace más de 20 años, es autónoma, por lo que el emprendimiento va implícito en su ADN. Como el amor a su tierra. Este el resultado de una charla sosegada con LA RAZÓN.

Señora Fernández, acaban de cruzar el ecuador de la legislatura. ¿Qué balance hace? ¿En qué ha mejorado Archena y qué aspectos quedan por mejorar?

Hago un balance muy positivo de estos dos primeros años de legislatura, trabajando desde el inicio con rigor, compromiso y una hoja de ruta clara para transformar Archena en una ciudad moderna, dinámica y referente en la Región de Murcia. Hemos logrado avances importantes en infraestructuras, como la rehabilitación del antiguo colegio Miguel Medina, que será un espacio cultural y social de primer nivel y cuya inversión ha sido de 1,8 millones de euros. Actualmente estamos ejecutando un ambicioso Plan de Sostenibilidad Turística dotado con 3.200.000 euros, cuya finalización está prevista para junio de 2026. Este plan tiene como objetivo principal el impulso del turismo en nuestro municipio, a través de la mejora y modernización de las infraestructuras turísticas. Además, hemos mejorado los servicios públicos, reducido la tasa de desempleo a su nivel más bajo histórico (7,78%), aumentando el turismo y fortaleciendo las políticas sociales para proteger a los más vulnerables. Esto ha hecho de Archena un municipio más atractivo para invertir, mejor para vivir y más sólido económica y socialmente. Logros, fruto de una gestión responsable, visión de futuro y la confianza de los ciudadanos, a quienes nos debemos. No obstante, seguimos conscientes de los retos pendientes, por lo que mantendremos el liderazgo, la cercanía y la responsabilidad, para avanzar sin dejar a nadie atrás hasta el final de la legislatura.

Archena se caracteriza por un ser un municipio de emprendedores. Acaban de acoger recientemente el encuentro ‘Generación Digital Pymes’. ¿Cómo de importante es para Archena inyectar en los jóvenes la aventura de crear su propio negocio? ¿Corren buenos tiempos para iniciar una empresa?

El emprendimiento forma parte del ADN de Archena, que siempre ha sido una tierra de iniciativa y esfuerzo. Y nuestro compromiso es seguir fomentando ese espíritu emprendedor, especialmente, entre los jóvenes. Apostamos por crear un entorno favorable para que puedan desarrollar sus ideas y proyectos, como hemos demostrado con encuentros como ‘Generación Digital Pymes’. Desde el Ayuntamiento ofrecemos apoyo institucional, estabilidad y un ecosistema empresarial en crecimiento. Impulsar el talento joven es invertir en el futuro de nuestro municipio. Sí, estamos convencidos de que corren buenos tiempos para emprender en Archena. Porque aquí encontrarán infraestructuras modernas, estabilidad y un municipio dinámico, que no para de crecer.

¿Cómo de esenciales son las infraestructuras para Archena para atraer riqueza y prosperidad al pueblo? Usted reivindica el Arco Noroeste, pero el Gobierno de Pedro Sánchez, como dice su partido, siempre “castiga” a la Región de Murcia.

Las infraestructuras son absolutamente claves para el desarrollo de Archena y de toda la Región de Murcia. No se puede hablar de progreso, empleo o atracción de inversión, sin unas comunicaciones modernas y eficientes, que nos conecten con los grandes ejes económicos del país. El Arco Noroeste, en concreto, es una infraestructura estratégica que veníamos reclamando desde hace años y que tiene un impacto directo en la movilidad, el turismo, el comercio y la competitividad de Archena. Concretamente el pasado 11 de julio, se pusieron oficialmente en servicio los tramos A y B del Arco Noroeste, una vía de 14,1 kilómetros, que conecta Archena con Las Torres de Cotillas. Pero no nos conformamos, porque la Región de Murcia sufre un agravio constante en los Presupuestos Generales del Estado, con inversiones muy por debajo de lo que nos corresponde por población y potencial económico. Nosotros no vamos a dejar de alzar la voz. Reivindicar infraestructuras no es una cuestión partidista, es una exigencia de justicia territorial y tenemos derecho a crecer en igualdad de condiciones que otros municipios de España y, desde este Ayuntamiento, seguiremos peleando para que así sea.

Su Ayuntamiento se caracteriza por su dinamismo a la hora de organizar foros, jornadas, congresos y todo tipo de actividades. ¿Se han posicionado como un referente en turismo termal? En la Región todo el mundo conoce el Balneario de Archena pero, ¿y fuera de ella?

Archena es ya un referente en turismo de salud y bienestar, no solo en la Región de Murcia, sino también a nivel nacional e internacional. Como ejemplo, puedo ponerle la celebración del Congreso Internacional de Termalismo, que celebramos el pasado año en el Balneario de Archena y cuyo éxito fue incuestionable. El Balneario de Archena se ha consolidado como uno de los destinos termales más reconocidos de España, gracias a una gestión coordinada entre el sector público y privado.

Como municipio líder en este ámbito, participamos en foros internacionales como ‘Termatalia’, donde representamos a Archena en Uruguay en 2023 y estaremos presentes en la próxima edición en Paipa (Colombia), este noviembre, reforzando nuestra presencia en el mapa mundial del turismo termal.

¿Qué opina de la corrupción en el seno del PSOE? ¿Agotará Pedro Sánchez la legislatura?

La corrupción es un problema que debe ser combatido con firmeza y transparencia en todos los ámbitos y partidos políticos. Los ciudadanos merecen dirigentes íntegros, que trabajen exclusivamente por el interés general y no por intereses particulares. Desde mi compromiso con la honestidad y la responsabilidad, defiendo una política limpia y basada en el servicio público. Siempre lo digo, a la política se viene a servir y no a servirse. Creo, sinceramente, que la legislatura de Pedro Sánchez está en crisis, en fase terminal, está agonizando, ya no se decirle si la agotará o no, visto lo visto. De lo que sí estoy convencida es de que seremos los españoles los que lo echemos, de forma democrática, en cuanto convoque elecciones.

Usted es dentista. ¿Qué le gusta más, la Odontología o la política? ¿A qué político o políticos le recomendaría un tratamiento dental? ¿Hay sonrisas mejorables, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados?

La odontología es mi vocación y me enseñó la importancia de la precisión, el cuidado y la dedicación, valores que traslado también a la política. Pero la política es mi pasión, porque me permite transformar la realidad, mejorar la vida de las personas y trabajar por mi ciudad desde otro ámbito. Sobre las sonrisas en política…jaja… Bueno, como profesional de la salud bucodental diría que una buena sonrisa transmite confianza. Y algunos políticos podrían beneficiarse de una revisión, no solo estética, sino también para fortalecer el diálogo y la unidad que necesitamos.

Entró en el Partido Popular con tan solo 15 años y es una de las alcaldesas con más años en el cargo, 14. ¿La gente le quiere? ¿Cuál es la clave de su éxito?

Trabajo, trabajo y trabajo. Empezar en política con 15 años fue el comienzo de un sueño que se ha convertido en una entrega total a mi pueblo. Durante estos 14 años como alcaldesa y, anteriormente como concejal, lo más importante siempre ha sido escuchar de verdad a mis vecinos, entender sus preocupaciones y luchar cada día para mejorar sus vidas.

Creo que la clave de mi éxito está en ese vínculo sincero, en el trabajo constante y en el cariño que me une a Archena. Para mí, gobernar es un honor y una responsabilidad que llevo en el corazón. Saber que cuento con el apoyo y el afecto de la gente es lo que me da fuerzas para seguir adelante con ilusión y compromiso.

Recomiéndenos sus tres lugares ‘fetiche’ de la Región de Murcia y por qué le gusta visitarlos.

Sin lugar a dudas y, en primer lugar, el Casino del Balneario de Archena; pero cualquiera del Valle de Ricote es un auténtico oasis en el interior murciano, zona fértil y verde, regada por el río Segura, con una arquitectura tradicional y una atmósfera que transporta al pasado.

Un libro, un disco y plan para este verano.

El libro ‘Cónclave’, de Robert Harrys. Un disco… Siempre Antoñito Molina y qué mejor plan de verano que pasarlo en familia, con mi marido y mis dos hijos.