La Región de Murcia abre vuelos a Madrid para suplir un «AVE de segunda»

Si el tren ofrece trayectos competitivos el uso del avión se convierte en una alternativa que el usuario escoge solo para ocasiones puntuales. Este no es el caso de la Región de Murcia. El AVE no da el servicio deseado y, por ese motivo, la recuperación de una conexión con Madrid se ha convertido en todo un acontecimiento en la Región, por las posibilidades que supone para los ciudadanos de ambas autonomías. Basta echar un vistazo a los horarios de Renfe para comprobar que solo hay dos trayectos por sentido que se realizan en menos de tres horas. En coche el trayecto se aproxima a las cuatro horas.

El viernes por la tarde, se realizó el primer vuelo entre Madrid y el aeropuerto de Covera. Un centenar de personas aguardaba en la puerta de embarque 69 de la T2 de Barajas el Airbus 320 con localizador V73719.

La inmensa mayoría eran murcianos, estrenaron la ruta aérea Murcia-Madrid operada por Volotea. «La vie est belle» es el lema que se lee en el avión. Muchos de los pasajeros son jóvenes y pagaron 50 euros por el viaje de ida y vuelta (el martes) y un porcentaje muy alto trabajan en Madrid.

El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, se desplazó al aeropuerto madrileño para participar en el vuelo inaugural junto a la consejera de Turismo, Carmen Conesa, y el director del instituto del ramo (Itrem), Juan Francisco Martínez. «Es un día histórico, un hito turístico y una oportunidad para apoyar al tejido empresarial también», informa EFE.

La Región no tenía conexión vía aérea con Madrid desde 2017, cuando se suspendió la que había diariamente con el aeropuerto de San Javier.

«Ahora es más fácil ver a la familia», decían en declaraciones a EFE quienes han dejado atrás pesados viajes en carretera o costosos trayectos en alta velocidad.

No obstante, reclaman mayores frecuencias que Volotea no descarta ampliarlas en función de la demanda. Otros se quejaban del horario del regreso, a las tres de la tarde del martes, porque a esa hora aún no ha terminado la jornada laboral y, aunque haya facilidades para el teletrabajo, resulta imposible partir la mañana para desplazarse a Corvera, la pedanía murciana donde está el aeropuerto.

A partir de enero, el vuelo del martes pasará a la misma hora del lunes. Además, este domingo se inaugura la conexión con Barcelona.

El portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, defendió la conexión. «Desde enero el número de pasajeros del aeropuerto ha aumentado un cinco por ciento, gracias al trabajo que se está llevando a cabo por parte del Gobierno regional».

Respecto al transporte por ferrocarril, reclamó más frecuencias, mejores precios y tiempos de viaje, e incidió en que hace unos días se conocía la nueva oferta de Avlo que «no se ajusta a las necesidades de la ciudadanía, porque ni tan siquiera permite ir y volver en el día».