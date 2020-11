El “dumping” de Rufián

Escuchar a Rufián en nombre de ERC exigir que acabe lo que enfáticamente califica como «dumping fiscal» ejercido supuestamente por Ayuso como Presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, demuestra el despropósito político en el que estamos inmersos gobernando el Frente Popular liderado por el tándem Sánchez-Iglesias. Entiéndase bien: los separatistas que reivindican un inexistente «derecho a decidir» para irse de España, se quejan de la autonomía fiscal que permite que en Madrid, por ejemplo, el impuesto sobre el patrimonio sea nulo, y que el de sucesiones sea del 1%. En Cataluña, mientras la pandemia se llevaba por delante la vida de miles de ancianos, la Generalitat aprovechaba esa macabra situación para realizar un enorme incremento del impuesto de sucesiones; «la pela es la pela» y miles las herencias, debieron pensar.

Es increíble que ahora quieran acabar con la autonomía fiscal de Madrid para que no les haga competencia a ellos, quejosos del rosario de empresas huidas de una Cataluña a la que han convertido en lo que es hoy. Recordarán al inefable Torra y a sus palmeros afirmar hace pocos meses que «Madrid les mataba», blasonando que ellos gestionaban mucho mejor la pandemia, y que con la independencia no habría tantos muertos. Ahora los empresarios se van a Madrid y admiran su actual gestión de la crisis, que está minimizando su coste económico y social. Pero cuidado con lo del «dumping fiscal», porque a sus socios vascos y navarros del PSOE, PNV y Bildu, no creo que les convenga abrir ese debate.