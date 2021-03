El drama nominal de «Sueño de Salmón»

Los nombres, ¿condicionan a la persona o es el individuo el que marca a un nombre? En primero de carrera, al pasar lista había un par de Marías del Carmen. En tercero, una de ella se transformó en Gabriela pues al parecer, iba más acorde con su nueva vida universitaria. Después, en el Erasmus, los estudiantes de intercambio de origen asiático nos contaron que para que no hubiera problemas de pronunciación o que nunca se acordaran de su nombre al no tener referencias similares en el cerebro, escogían un nombre occidental. Solía coincidir su fonema real con la primera letra del nuevo sustantivo. Así, la etapa más feliz de la vida de Seoyun, Kyung-Hu y Doyun quedaría categorizada bajo Suzie, Kate y DJ (pronunciado diyei).

En Taiwán, una cadena de Sushi japonesa, lanzó esta semana una oferta que ha terminado en polémica nacional. Este templo del pescado crudo, con más de 20 restaurantes en la Isla Hermosa, anunció que aquellos que alguno de sus caracteres chinos sonasen como salmón tendrían un 10% de descuento. Si dos de los caracteres del nombre coincidían con la palabra salmón, hacían un 50% y si, directamente, tu nombre era salmón, estabas invitado a comer junto a otros cinco comensales más. Lo que la cadena de sushi no podía esperar es que, de repente, decenas de taiwaneses corrieran al registro para denominarse «Salmón» en distintas variantes. Se acuñaron nuevos carnés de identidad para Príncipe Salmón o Arroz frito con Salmón. La oferta sólo estuvo vigente dos días (el 17 y 18 de marzo), pero eso no impidió que, según el diario «Taiwan News», 133 personas adoptaran un nuevo nombre legalmente.

La prensa local ha apodado este fenómeno como «el caos del Salmón». Es más, el número dos del ministerio del Interior, Chen Tsung-yen, salió el miércoles a pedir a los taiwaneses que no se cambiarán el nombre, que estaban generando mucho papeleo innecesario a los funcionarios, y recordarles que, a lo largo de su vida, sólo pueden cambiar de nombre tres veces. Y el que avisa no es traidor.

Ahora hay decenas de arrepentidos, entre ellos el joven «Sueño de Salmón» Chang, que no sabía que este era ya su tercer intento de bautismo y ya no hay vuelta atrás en la legislación taiwanesa. El estudiante de Medicina Tradicional China obtuvo su nuevo DNI e invitó, por turnos, a 30 amigos a comer sushi, pero ahora está destrozado porque no se lo ha contado a sus padres y su nombre será indeleble. «Todo el mundo se cambió el nombre, así que yo también lo hice, pero no ha merecido la pena», comenta «Sueño de Salmón», que aún no sabe cómo presentarse ante los futuros desconocidos y no cree que sea capaz de confesarles su nueva identidad a sus padres.