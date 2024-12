Se llama Llanos y es enfermera. Absolutamente vocacional. Tiene una de las caras más bonitas del mundo y, con su sonrisa, también sana. Le encanta tratar con la gente, consolarla en sus miedos, acompañarla con cariño antes de una operación. Tiene una paciencia infinita con los mayores y una infinita paciencia con los críos. Se ha puesto de novia con un ertzaina y ya tiene algo de acento vasco, sí, pero es de Albacete. Vive en Euskadi pero es de Albacete. Lo digo más que nada porque igual esto tampoco le agrada a la Consejera de Justicia del País Vasco, María Jesús San José, que ha equiparado la negativa de su Gobierno a acoger a 405 presos comunes en cárceles de su comunidad autónoma con la no aceptación del Servicio de Salud Vasco, Osakidetza, a los de Albacete si nos quisiéramos tratar allí. A mí me parece que las palabras delatan. Pregunten a cualquier psicólogo. La verdad es que es un ejemplo sorprendente el de la Consejera.

Verán, en Albacete, por si no lo sabía la Señora San José, estamos acostumbrados a las rimas sin gracia y a las bromas sin puñetero gusto. Incluso a algunos desprecios. Eso lo hemos contrarrestado nosotros a base de humor, de reírnos nosotros mismos para acabar haciéndolo de los catetos urbanitas (que diría el genial Jesús Romanov) que vienen a faltarnos. Así que, María Jesús, se podría haber Vd. ahorrado la procedencia de la gente a la que no va a atender Osakidetza, pero escogió Albacete. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque así no piso callos importantes y estos ni se van a quejar.

El problema de todo esto, Consejera, no es que Vd. sea una urbanita cateta. El asunto está en que su baremo sea el mismo entre un preso común y un señor de Albacete. Y que, encima, argumente que a los reclusos de fuera no se les puede meter en cárceles vascas porque no tienen arraigo. Semejante chorrada para justificar una medida que se puede o no discutir, que es la del acercamiento de los presos de ETA a su tierra, pero defenderlo de esta manera es insultar la inteligencia de los demás.

Disfrute de Llanos. Un saludo.