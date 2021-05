Ayuso presidenta, del Gobierno

Es curioso el tono macarra, como de “Mentes peligrosas”, con el que Isabel Díaz Ayuso, satisfecha y llorada tras la derrota del frente social comunista, aderezó su emotivo (rímel corrido) discurso en el balcón de Génova, junto a Casado. Un Casado bronceado, o colorado (como Madrid) de la exaltación que le producía la irreprochable patada que su compañera propinó anoche a la que denominó conmovida la izquierda “opulenta”. Una patada, similar a la coz que adivino (y deseo) debiera esperar el líder del Partido Popular, para sí mismo, desde dentro, porque, como vimos anoche (la noche de “Las tres gracias”), llega el momento de las mujeres.

Hoy es un día de celebración para Madrid, para los restauradores, para los liberales, para los autónomos, pero, sobre todo, para los que anhelamos la igualdad efectiva para las mujeres, donde, su presencia (la nuestra) en la primera fila de la política es un indicador de progreso intelectual y social. Enhorabuena para las tres candidatas -Ayuso, Monica García y Monasterio- y también para sus contrincantes masculinos -Gabilondo, Bal e Iglesias-, porque aquí ganamos todos, hasta Pablo Iglesias, que se va a hacer televisión, como_dicen_es su más profundo y pragmático deseo.

“Nuevo capítulo en la historia de España”_dijo Ayuso, “Pasión por la vida”_ añadió, como en un claim de mayonesa Ligeresa, esta mujer, que sin ser disparatadamente elocuente desde lo verbal, nos ha convencido a todos. Cabe destacar, en su descargo, que no llega a la cursilería desenfrenada de Mónica Sorpasso García (¿recuerdan el minuto final del debate dirigiéndose a sus pequeños Nicolás, Pablo y Rosita?) que abrió su discurso con un “Alma, corazón y cerebro” como hubieran hecho los mismísimos Panchos, guitarras en ristre, de haber sido políticos y no boleristas, ¿se dice así?

Ayuso no es Maquiavélica, ni cínica, la Presidenta de la comunidad de Madrid no es una emperatriz de la retórica (y eso le honra), no obstante, en ella lo no verbal es más que expresivo, contundente. Se dijo que Madrid le quedaba grande, pero es muy posible visto lo visto que tengamos en Ayuso una firme y renovadora candidata a la presidencia del gobierno. ¿Es que a Pedro Sánchez le queda pequeño? ¡Venga!

Ayuso fue masacrada por su singular manejo del Covid en Madrid, donde pasó lo mismo que en todas las grandes capitales con exceso de tránsito difícilmente controlable, una situación que la Presidenta gestionó con todo el temple posible y esperable. Sin embargo, fue denostada, tachada de pre psicótica_ algunos dijeron que tomaba antipsicóticos y que de ahí sus cambios de talla_ por su especialísima e insolente mirada de ojos enormes, por su caída de párpados y pestañas, por su cabeza ladeada cual diva del cine dorado y por su contacto, singularísimo, y más en la política. Porque Madrid ha sido pasto de una epidemia más grande y más antigua que el coronavirus, la del machismo_empezando por el de Unidas Podemos_que hoy parece llamado a desaparecer (lo digo por los dos, el machismo y el partido de Iglesias).

El malogrado líder de Galapagar, forzado a ceder la batuta a Yolanda Díaz, denominaba anoche a su descalabro: “la consolidación de la ultraderecha”… Y luego, como dice Federico, “que a los machotes de la izquierda les encanta (y lo hacen siempre que pueden) merendarse a la mujer con visibilidad en la derecha”, es tan fácil…

¿Que tiene poca preparación? Ayuso es Licenciada en Periodismo y Doctora en Comunicación Política ¿y qué preparación tienen los demás? ¿Qué preparación tiene Pedro Sánchez? ¿Irene Montero? ¿Y Pablo Casado? Comienza el tiempo de descuento para las Generales y para el PSOE, pero también para Casado; un día lo recordaremos (o no) correctamente trajeadito, cabello bien cortado, de raya a un lado (una raya insobornable), obsesivamente aseado, escrupuloso, normativo, diestro, abstemio…

Que sí, que yo tampoco entiendo cómo para dirigir una empresa se exigen tres idiomas y años de experiencia y en cambio para dirigir un país basta con haber trabajado un poco de tertuliano… Lo que no es de recibo es el doble rasero, uno con los “barones” (qué palabro más Gabilondo) y otro con las Mujeres…

Hoy es día de celebración, en especial para Isabel Díaz Ayuso, la chica de moda, la It Girl que nos ha seducido a todos, incluso a los que no votamos al Partido Popular por la pereza que nos produce Casado (como decía Wilde, solo hay dos clases de personas, encantadoras o aburridas). Porque hay que reconocer que el PP, desde la salida de Cayetana Alvarez de Toledo, sólo significaría un bostezo (igual que Ciudadanos) si no fuera por la radiante y adictiva presencia de Ayusator, cuyos adoradores, no dejan de comprar sudaderas, polos, camisetas y bolsas con su preciosa carita de Blanca Nieves en la AYUSHOP, un ecommerce que rinde homenaje a la re elegida presidenta.

“¡Nuevo capítulo en la historia de España!” (a Díaz Ayuso le encantan los clichés) … Y ¡sí!, Madrid ha hablado y España hablará… tiembla Podemos, tiembla Moncloa (y tiemble Casado).