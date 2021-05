Una España que bosteza

En momentos dramáticos de nuestra Historia contemporánea, Antonio Machado, el más joven exponente de la Generación del 98, escribió un poema que Serrat cantó magistralmente y popularizó: «Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón». Para él, una España era la que muere y la otra la que bosteza, aunque no pocos crean que se trataba de las dos que se enfrentarían en la Guerra Civil.

Este poema fue escrito en 1912, y tras un siglo resulta tristemente actual. Ahora Aragonès es investido el «132º» President de la Generalitat noventa años después del último de ERC –Lluis Companys–, y proclama que culminará la legislatura con la independencia de Cataluña, mientras su jefe político aplaude desde la tribuna de invitados en el Parlament, que es la forma de cumplir «condena» por haberlo querido hacer saltándose la Constitución y el Estatut de principio a fin.

Esa es la España en la que Sánchez se apoya para seguir siendo quien la «gobierna», sacando pecho ante Marruecos, mientras claudica ante los golpistas secesionistas catalanes.

Para alentar nuestra esperanza y despertar a los que dormitan, nos distrae con su proyecto para dentro de treinta años. Para entonces, con él al frente, lo que quedaría de España no daría para morir ni para bostezar. Nuestra convicción es que no superará una nota a pie de pagina en nuestra Historia. Pero, para ello, no hay espacio para españolitos que bostecen en esa España que cantó Serrat.