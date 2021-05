El retroceso de PSOE y Podemos

Las encuestas, con la única excepción del muñidor Tezanos y su sumiso CIS, muestran un claro retroceso del PSOE y Podemos, así como un crecimiento del PP que podría formar gobierno con el apoyo de Vox. Es lo que constata la elaborada por NC Report. Los populares obtienen 127/129 escaños y la formación de Abascal, 48/50. Es muy interesante comprobar que la fórmula socialista-comunista se quedaría en 119/123 diputados. En el caso del PSOE perdería entre 18 y 20 escaños. Es verdad que quedan más de dos años para las elecciones, porque Sánchez tiene muy claro que le conviene agotar la legislatura. Su fórmula mágica para recuperarse es el fin de la pandemia y los fondos europeos. La crisis con Ceuta ha puesto de manifiesto la histeria gubernamental, así como la ineficacia ministerial. A pesar de la ayuda de los políticos y periodistas de izquierdas y el habitual complejo de una parte de la derecha, la operación de enmascaramiento de la chapuza ha sido un fracaso. Marruecos y su rey han sido tratados con enorme hostilidad, incluso con esa arrogancia paternalista propia de los europeos hacia sus antiguas colonias o protectorados. La izquierda es muy complaciente con regímenes autoritarios que no respetan los derechos humanos, como Venezuela o Cuba, pero con Marruecos todo vale y eso que ejerce como «policía de fronteras» para garantizar nuestra confortabilidad. El desgaste del gobierno es consecuencia de muchos errores, pero hay que tener en cuenta, además, la contundente victoria de Ayuso, que algunos quieren minimizar, que ha permitido que se recupere el orgullo de votar o ser del PP. Hasta ese momento, la moción de censura, la exageración de los escándalos de corrupción y los ataques sistemáticos de la izquierda hizo que resultara más atractivo votar a otras formaciones. Esto se ha acabado y ha sido gracias a la presidenta madrileña. No había nada que indicara un cambio de ciclo hasta que se convocaran las elecciones anticipadas. Ninguna encuesta mostraba este vuelco tan importante. La sociedad está cansada de la pandemia y cada vez se escuchan más criticas por la gestión realizada, hay un rechazo enorme por la vergonzosa política de gestos con los independentistas, la coalición con los comunistas y antisistema es ineficaz y la amistad con los bilduetarras es repugnante. No se qué más causas se necesitan para interpretar el retroceso electoral de la izquierda gubernamental. El colofón del desastre podría ser la victoria de Susana en las primarias andaluzas.