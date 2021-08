Del transgénero al transeconómico

Tras las matemáticas y el ajedrez sometidos a la ideología de género, no podían faltar reivindicaciones en aplicación de los postulados proclamados por esos chamanes ideológicos, que pretenden imponer sus opiniones revestidas de contenido pseudocientífico igualitario y filosófico. Como saben, ya existe la variedad «transespecie», integrada por humanos que se sienten animales y que quieren ser tratados como tales por considerar viven en un cuerpo equivocado. Renuncian a los derechos humanos y reivindican nuevos derechos para su especie.

No podía faltar la imaginativa reivindicación identitaria aplicada a la economía bajo la etiqueta #YoTambiénSoyTransEconómico, aparente sofisma de esa ideología pero que es una coherente aplicación de la misma. Si ya existen para ellos 112 géneros, no se sorprendan de estas cosas.

En última instancia es la comprobación empírica de su teoría, que considera el sexo biológico no vinculado al constructo cultural del género binario: el ser humano no se limita al sexo y al género y, si el sentimiento genera derechos para ellos y deberes para la sociedad, los derechos sociales no podían quedar exentos de tal reclamo. Un transeconómico viviendo en un cuerpo equivocado y con aspiraciones económicas no satisfechas por una opresiva e injusta sociedad hereropatriarcal, debe ser debidamente recompensado por ésta. Transgénero, transespecie, transeconómico…. no son sino variedades de una ideología que no acepta que el hombre —varón y mujer— haya sido creado por Dios a Su imagen y Su semejanza.