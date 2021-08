El maná llega de Europa... pero no de la misma forma para todos

Todavía recuerdo el 21 de Julio de 2020 cuando Sánchez es recibido por su equipo antes del Consejo de Ministros con un «soberano» aplauso por haber conseguido que Europa aprobase el conocido Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, también llamado Next Generation EU.

En dicho plan se aprobaban 750.000 millones de euros, que por primera vez la Unión Europea iba a financiar con deuda en lugar de con fondos de sus miembros y de esos 750.000 millones le iban a tocar a España 140.000, de los cuales 70.000 millones iban a ser en subvenciones a fondo perdido y otros 70.000 millones en préstamos a largo plazo.

También recuerdo el 7 de Octubre de 2020 cuando Sánchez presenta en Moncloa a bombo y platillo su plan transversal en cuatro ejes (transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género), dicho plan contaba con y cito textualmente «25.000 millones de euros en subvenciones que aportarán 2,7 puntos al PIB español en 2021».

Y con cara de estupor escucho el 16 de Junio de 2021, cómo juntos y con cara de extrema felicidad, cual si fuese el anuncio de compromiso, anunciar a la Presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que este año España recibirá 19.000 millones de euros y con una cara de satisfacción al Presidente español indicar que antes de finalizar Julio tendremos 9.000 millones y los otros 10.000 millones, los recibiremos a finales de año.

Así de pronto, tiro de hemeroteca y veo que se nos acaban de caer 9.000 millones, es decir el 30%, de lo que no iba a llegar y por tanto, se nos acaba de caer un 0,9% del PIB y veo otro 0,9% que no va a ser posible porque al llegar en Diciembre no va a producir riqueza de forma inmediata y también veo a mi Presidente feliz y contento cómo en una boda comiendo perdices.

Y he aquí que llega el 13 de Agosto y Bruselas empieza a repartir el maná y a Italia va y le suelta de golpe 24.900 millones de euros de una sola tacada, el 100% de lo que Italia había pedido para este año y va y lo recibe de golpe y no en tramos.

Y he aquí que de nuevo la Unión Europea anuncia que Portugal (2.200 millones), Grecia (4.000 millones), Luxemburgo (12,1 millones) y Bélgica ( 700 millones) han recibido ya las cantidades pactadas, no en su totalidad como Italia, pero si la parte correspondiente sin recortes del 30%.

¿Y de lo mío que?, me imagino a Sánchez desde La Mareta, con un Daiquiri en la mano, preguntando a su ministro de turno, con tono enfadado, a ver si voy a tener que encargarme yo de todo.

Y Bruselas respondiendo a la pregunta del ministro de turno que «el orden en que los socios comunitarios recibirán los anticipos depende de que se completen los trámites a nivel nacional, tras firmar los acuerdos con la Comisión Europea» y «que el Ejecutivo Comunitario tiene 60 días para proceder al desembolso tras la firma del acuerdo» y cómo no, diciendo en voz baja y para que se oiga, que es voluntad de la Comisión Europea agilizar al máximo posible el envío de los fondos.

A todo esto, cabe preguntarnos que si los primeros 9.000 millones tardan lo que están tardando, lo mismo los siguientes 10.000 millones llegan más tarde, porque antes de enviarlos, van a venir unos funcionarios europeos, con cara de mala leche y a veces vestidos de negro, a auditar el uso de los primeros 9.000 millones. El nivel de cumplimiento de esos proyectos, no podrán ir muy avanzados (entre que llegan los fondos y se reparten seguro que un mes se nos va) lo cual puede producir inquietud en los funcionarios que además vienen a que les expliquemos en que se van a usar los 10.000 millones siguientes.

Con todo esto creo que realmente el 1,8% del PIB se acaba de esfumar y acabamos de pegarnos otro pequeño bofetón en crecimiento este año, eso sí, cómo vamos a crecer volveremos a oír aplausos en La Moncloa por el éxito de la gestión europea de nuestro Presidente.

Y para terminar, me pregunto ¿qué ha hecho Draghi para no recibir aplausos en el Palacio Chigi, pero a su vez conseguir el 100% de los fondos de una sola vez?

Y hablando en voz al alta me digo a mi mismo que quizás cogió a un grupo de expertos en economía y con amplia experiencia en los sectores claves de la economía italiana y que quizás escogió a un líder empresarial para coordinar todo el plan y que a lo mejor se encerraron a trabajar en equipo y pensando en el bien de la economía italiana.

Y aquí lo dejo para que el lector saque sus conclusiones, cree sus propias opiniones, medite sobre lo que pasa en este país y piense que Europa nos trata posiblemente cómo lo que nos merecemos, que en muchos momentos hemos sido locomotora y ahora parecemos vagón de cola.