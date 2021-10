Colón, el padre de la globalización

Una de las mayores indignidades que vivimos en estos tiempos del inculto revisionismo son los injustificables ataques contra Colón. El descubridor es, sin lugar a dudas, uno de los grandes personajes de la Historia de la Humanidad y se ha convertido en una víctima de la ignorancia de estos tiempos tan aciagos. Colón no hizo otra cosa que tener el valor y la visión de atravesar el Atlántico para descubrir el Nuevo Mundo. Los que cuestionan un proceso que cambió el mundo chapotean en los tópicos de una interpretación sesgada y marxista de la Historia. Es preocupante que se derriben sus estatuas, se cambien los nombres de calles y plazas y que historiadores aficionados pontifiquen sobre los acontecimientos que se vivieron en la colonización. Hay que situar lo que sucedió en el contexto histórico en lugar de sacar a pasear la confortable moralidad de los tiempos actuales. Por otra parte, es evidente que lo sucedido nada tiene que ver con nuestra realidad y que, lógicamente, ahora no hay tierras que descubrir, colonizar y civilizar. Lo que entonces era comprensible ahora no tiene cabida, pero la llegada de la civilización europea fue provechosa para unas tierras y unos pueblos que estaban sometidos a poderes despóticos y crueles.

En cambio, no voy a defender las atrocidades que cometieron los antepasados anglosajones de Biden exterminando sistemáticamente a las poblaciones indígenas de América del Norte. Es un sarcasmo que promueva que el día de Colón se convierta en el día de los Pueblos Indígenas, porque más bien debería añadir de su exterminio porque es lo que hicieron los anglosajones en el actual territorio de Estados Unidos. El actual presidente estadounidense es un ignorante como su colega mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cuyos apellidos no pueden ser más mexicas. No parece que este populista y su mujer tengan sus orígenes en los pueblos mesoamericanos. El revisionismo es el desafortunado triunfo de la ignorancia al servicio de un populismo que ama la mentira y odia la verdad. Colón y el proceso de colonización, donde se cometieron errores y excesos, están y estarán siempre por encima de la ignorancia. Estos siglos de presencia española en América tienen que ser contemplados en su conjunto y el almirante español de origen genovés fue el auténtico padre de la globalización.