La "progresía" sanchista contra Israel

De auténtica persecución contra el gobierno de Israel puede calificarse la iniciativa de Sánchez, secundado por la internacional progresista, que no acompaña su condena por la situación en Gaza con recriminación alguna a Hamas, la organización terrorista que inició la guerra con la matanza de más de 1.200 civiles y el secuestro de 254 rehenes, el pasado 7 de octubre de 2023. Todas las iniciativas políticas promovidas desde entonces tienen el común objetivo «de facto» de premiar a Hamas concediéndole su objetivo de reconocerle un Estado propio. Deberá inducir cuando menos a reflexión, la diferente situación que respecto a la dramática de la Franja, tienen los palestinos en Cisjordania, precisamente por no estar ocupada por Hamás que tiene secuestrada a la población civil palestina como «escudo» frente a Israel. Basta ver la red de túneles que tenían construida en la Franja para darse cuenta de que ese territorio pretendían mantenerlo como base para reincidir en su intento de consumar su permanente objetivo de «echar los judíos al mar». Objetivo que proclaman desde la constitución del Estado de Israel en 1948. Por supuesto que eso no significa justificar en absoluto las eventuales acciones que se puedan cometer por parte de Israel y que violaran las normas exigibles en una guerra para ser considerada como mínimo de «legítima defensa». Pero no debería olvidarse que la primera víctima de toda guerra es la verdad y que no son pocas las imágenes que en toda guerra, y ésta no es ninguna excepción, son producidas cual escenas cinematográficas por los bandos en conflicto para sustentar el relato que conviene a sus intereses.En Gaza, como en la actual de Ucrania, no son pocas las imágenes que nos proyectan los medios de comunicación y que responden a este género de guerra. Al igual que las no pocas imágenes acreditadas como pertenecientes a otras guerras distintas y distantes en el espacio y el tiempo, y que son emitidas con ese fin de motivar a la opinión pública a favor de uno de los bandos contendientes. Que las declaraciones de Trump –respecto a una futura Gaza como enclave turístico internacional– no sean particularmente acertadas y oportunas no debe hacer olvidar que la eliminación de la presencia de Hamas como administrador de ese territorio es una inexcusable exigencia de Israel con todo fundamento político y legal para su seguridad. Es llamativo que la progresía internacional, con Sánchez como jefe de la facción socialista, tengan esa actual fijación en contra de Israel, cuando anteriormente era considerada como una señal de identidad de los calificados como «nacional- socialistas». Otro significativo «cambio de opinión» sanchista.