¿Sínodo y cisma en Alemania?

Inmersos en la aceleración de la actualidad que transcurre a través de las rrss y los medios de comunicación analógicos, digitales y de papel impreso, apenas queda espacio para la reflexión serena sobre cuestiones muy sensibles que se desarrollan en otros ámbitos y que no atraen tanto la atención de la sociedad y los medios.

En concreto, me refiero aquí y ahora a lo que sucede en Alemania, y que no se limita a la voluntaria retirada de la política de quien ha liderado su gobierno democristiano durante 16 años, la canciller Angela Merkel, que ha sido sucedida por el socialdemócrata Scholtz. Me refiero al conocido como «sínodo alemán» que se está realizando desde hace meses, y que bien pudiera denominarse «el cisma alemán», según lo que se va filtrando sobre él.

Las declaraciones de cualificados miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica en el país de los teutones, con afirmaciones radicalmente contrarias a la doctrina de la fe en materias como el sacerdocio y la homosexualidad, entre otras, en caso de recogerse en las conclusiones sinodales –y todo apunta a que así será– representarían la formalización de un auténtico cisma católico 500 años después del luterano, que precisamente nació allí también.

Parece claro que, a diferencia de los herejes de otras épocas en las que los heresiarcas fundaban su propia organización o secta fuera de la Iglesia, los actuales optan por no escindirse sino quedarse en su seno para convertirla en una falsa iglesia modernista acomodada a sus intereses. Que cardenales y obispos tan significativos como el presidente de las conferencias episcopales europeas, y su homónimo de la conferencia alemana, pastores de diócesis muy relevantes, etc. aboguen por el sacerdocio femenino, la ordenación de homosexuales declarados, la intercomunión, la bendición de parejas LGTBI… refleja el cisma latente, y no sólo en Alemania, aunque allí radica el foco de desunión.

Ante el obstáculo doctrinal, de respeto y «auctoritas» que la figura de su compatriota Benedicto XVI representa para sus planes, han financiado un bufete de abogados para lanzar injuriosas y manipuladas informaciones sobre él, respecto a casos de pederastia de un sacerdote ocurridos durante los cuatro años en los que estuvo al frente de la diócesis de Munich, hace mas de cuatro décadas. Tan grave acusación a Benedicto ha llevado al Cardenal Gerhard Ludwig Müller a declarar que «se siente avergonzado de ser alemán». Müller no es un cardenal cualquiera, sino el exprefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe entre 2012 y 2017. Fue el custodio de la pureza de la fe católica.