Sánchez: «Este gobierno es el mejor de la Historia»

Tras mantener a los periodistas esperando durante más de tres horas, finalmente volvió a comparecer Sánchez en Ferraz, afirmando que este gobierno «es el mejor de la historia» y que él, como «capitán del barco», está y continuará al timón del mismo. Y se atrevió a acusar a Feijóo de acceder a la presidencia del PP, porque «Casado había acusado a Ayuso de corrupción»…. cuando él accedió a La Moncloa con 84 diputados, precisamente para combatirla, y ahora le rodea a él. A «las 5 de la tarde, y como no había comido», pidió acabar, y lo hizo citando nada menos que a Rubalcaba, que fue quien promovió el Comité Federal que le cesó, calificando de «Frankenstein» al gobierno que pretendía formar, y que es el suyo desde hace siete años. Fue una comparecencia absolutamente patética, tomando al conjunto de los españoles cual si fueran sus tan sumisos militantes socialistas «progresistas», que le devolvieron al mando del PSOE y allí le mantienen incondicionalmente. Y por si todo eso fuera poco –que obviamente no lo era–, dijo que «Koldo no era una persona de su confianza» cuando resulta que le calificó de «militante socialista ejemplar», y de tanta confianza suya que le encargó de custodiar los avales recogidos para ganar las primarias durante su gira por las sedes de su partido al mando del «cuarteto del Peugeot», y del que Koldo formaba parte, como es sabido. Acabó con que su agenda internacional es tan intensa que tiene las próximas dos semanas completas y que por ello el próximo Comité Federal de su partido no puede celebrarse antes del 5 de julio. A la vista de este panorama, hay que dar gracias a la profesionalidad de la UCO y los jueces, ya que su demoledor informe de 499 páginas ha asestado un golpe casi letal al sanchismo, que está por ver si podrá prolongar su agonía algún tiempo más o es su definitiva puntilla. Desde luego, el relato oficial surgido de su huida de 5 días a reflexionar, cuando se enteró de la investigación judicial a su mujer, ha quedado ya literalmente triturado. Según ese guion, todas las acusaciones a su entorno personal, familiar y político no eran sino «bulos, fango y mentiras», propagadas por los «pseudo medios y promovidas por la ultraderecha». Ese relato que sus corifeos habituales del Gobierno –con Félix Bolaños, Óscar López y María Jesús Montero en el podio correspondiente– repetían cual cacatúas, se ha vuelto contra ellos, que ahora se encuentran de baja, recuperándose de sus heridas por quemaduras en sus manos. Hasta que Otegi y Puigdemont se cansen de él, España está en esas manos.