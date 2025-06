No se ponga malo este verano

Según denuncia el sindicato de funcionarios CSIF, el más representativo entre la función pública, la contratación de personal sanitario para hacer frente a la temporada estival ha caído a la mitad con respecto al año anterior. Al mismo tiempo, las distintas comunidades autónomas han dispuesto el cierre de miles de camas en hospitales, servicios de quirófano y reducción de horario en los centros de atención primaria. No importa si están situados en puntos costeros de gran concentración de turistas o en lugares del interior, menos saturados. Ciertamente, médicos y enfermeras, así como el resto del personal sanitario, tienen perfecto derecho a disfrutar de sus merecidas vacaciones, pero el Gobierno debería disponer de una bolsa de contratación suficientemente nutrida para cubrir las bajas temporales, lo que no es el caso. La solución es no ponerse malo este verano.