El acierto del Rey

El Rey ha acertado en el fondo y en la forma al cumplir con su papel constitucional. No es un tertuliano o uno de esos frívolos e inconsistentes catedráticos jubilados o leguleyos que interpretan la Constitución para adaptarla a sus intereses partidistas. La costumbre constitucional ha sido que el Rey proponga como candidato a la presidencia del Gobierno al ganador de las elecciones. Es lo que ha sucedido siempre. Rajoy recibió el encargo, pero declinó y Sánchez presentó su candidatura, aunque fracasó. No hay un mandato imperativo que se tenga que cumplir y en aquel caso el secretario general del PSOE podría haber formado una mayoría, pero no fue capaz de ello. El jefe del Estado se tiene que guiar por certezas y la realidad es que el presidente en funciones no puede acreditar, en este momento y ni siquiera en los próximos días, una mayoría para alcanzar la investidura. Es cierto que el aparato propagandístico de La Moncloa lanzó el mensaje de que Feijóo no tenía que presentarse y que las urnas habían alumbrado una mayoría de «progreso», olvidando que PNV y Junts son derecha pura y dura.

Feijóo cuenta con el apoyo de cuatro formaciones que representan a 172 diputados y más de 11 millones de votos. En este momento le faltan cuatro, pero no se puede decir que está solo como insiste la izquierda política y mediática. No se sabe con certeza qué harán los partidos que Sánchez da por seguro que le apoyarán. En este momento es un ejercicio de voluntarismo. No ha funcionado la estrategia de hacerlo todo deprisa y corriendo, como habían diseñado los estrategas sanchistas, para que Puigdemont se viera obligado a apoyarle con unas promesas vagas e inconsistentes. El Rey no ha podido acreditar que le vayan a apoyar, porque los amigos de Sánchez, que quieren acabar con España, han decidido no acudir a la ronda de consultas. Feijóo tiene una gran oportunidad para proyectar su liderazgo y su programa de gobierno mientras que Sánchez es un prisionero de los independentistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)