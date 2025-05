Argumento falaz con Israel

Sostiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se pueden mantener dobles raseros en Eurovisión y que, de la misma manera que se expulsó del festival a Rusia, se debería hacer lo mismo con Israel. Dejando a un lado la paradoja de que la admonición venga de quienes se han demostrado consumados artistas de la doble vara de medir, el argumento no puede ser más falaz. En primer lugar, porque Israel no es el país agresor, sino el país agredido y, además, por un grupo terrorista que lleva décadas atacando territorio judío desde Gaza y cubriéndose bajo una población civil a la que mantiene tiranizada. Israel no es la Rusia de Putin, un líder de muy dudosas credenciales democráticas, con un Poder Judicial mediatizado por el poder y una oposición que no tiene más alternativa a la cárcel o al veneno que la sumisión. Doble rasero es, no lo duden, el que hace el gobierno español con el pueblo de Israel.