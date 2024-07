CalderIlla

La solidaridad era esto. La izquierda era esto. Quitárselo a los ricos para dárselo a los pobres. Es curioso, no obstante, porque seguro que si preguntan a las bases de ERC si les parece bien que una parte de sus impuestos vaya a parar a la naciones africanas necesitadas dirían que sí. Pero no a Extremadura, donde todavía están esperando su tren. Es muy socialista todo, tanto que estoy pensando votarles. O a los socialistas o a los comunistas. Trabajar para que Cataluña prospere, que está muy bien, pero en detrimento de las demás regiones. Han sido muchos los años en los que muchas comunidades autónomas no han avanzado lo suficiente porque los recursos del Estado iban a las que podían enseñar un partido nacionalista con el que pactar. Por culpa de ese chantaje, Murcia, Castilla-La Mancha o Andalucía van un paso por detrás. Andaluces, castellanos, ¿esto también lo vais a permitir? Porque esto ya es jugar con el pan de vuestros hijos. No es la amnistía que, al cabo, sacaba a unos gorrones a la calle, que daba igual en Sevilla o en Antequera.

Históricamente se ha beneficiado la industrialización y la mejora de las infraestructuras de Cataluña y del País Vasco porque, desde más acá del franquismo, se hicieron concesiones políticas que nunca han parado y jamás lo harán. En ese sentido, la «soberanía fiscal» que vende ERC es un escalón más de esa insatisfacción perpetua. Y, a decir verdad, tampoco lo veo mal siempre que ese rincón de España, todavía de España, cuadre sus cuentas con los impuestos que gestione. Que luego se gasta el dinero en embajadas y toca pedir a Madrí y cuando ese momento llegue qué se le responde al jefe de la Generalitat.

La igualdad entre comunidades se rompió hace tiempo. Vivimos en una total asimetría. Quisiera dar humildemente las gracias al Partido Socialista Obrero Español por todo ello y me gustaría que me explicaran por qué yo, que soy andaluz residente en Madrid, voy, parece ser, a pagar más y a recibir menos. También a los catalanes independentistas. Muchas gracias por su solidaridad y su calderilla.