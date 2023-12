Los cantos de sirena de Sánchez

La izquierda política y mediática comenzó la semana manteniendo la presión sobre Feijóo para que se reúna con Sánchez. Todo el mundo se pregunta qué hará, aunque me temo que escuche los cantos de sirena de aquellos que quieren su destrucción. El líder del PP proviene de una tierra marinera como Galicia y conoce muy bien el significado que se le daba en la Antigüedad. Las sirenas tienen tanto un aire tenebroso como entrañable. Han sido las protagonistas de novelas, ensayos, películas, series de televisión, canciones, pinturas y esculturas. La imagen que tenemos depende del carácter que les hayan dado en esas expresiones artísticas. Han formado parte de los mitos de diversas religiones. Todo el mundo conoce la Odisea, aunque muchos que dicen que la han leído, como sucede con El Quijote o las obras de Shakespeare, no lo han hecho y la conocen gracias al cine o la televisión. Ulises fue capaz de hacer frente a los cantos de las sirenas tras su vuelta del Hades.

Feijóo debería repasar esta obra y encadenarse en Génova para no acudir a La Moncloa. El héroe de Homero se enfrentó a unas sirenas malvadas y tenebrosas, como ahora el líder del PP, que le hubieran conducido a la destrucción si hubiera seguidos sus cantos. Es lo que le sucederá si se reúne con Sánchez que está entregado a Puigdemont, Junqueras y Otegi. La constatación la tuvimos este martes cuando confirmó que se reunirá varias veces con los dos primeros. No hay duda de que muestra el fervor del converso con una fuerza e intensidad que no tiene parangón. No basta una reunión, sino que serán muchas. Hay que aclarar que Sánchez no tiene ningún interés en reunirse con Feijóo y mucho menos en lograr acuerdos salvo la rendición incondicional del PP. Le interesa el clima de confrontación. La prueba es que no ha propuesto una relación de temas y metodología, aunque no es necesario un mediador internacional, para la negociación. Por tanto, es mejor que Feijóo no haga caso a los políticos y los periodistas que lo quieren destruir e ignore sus cantos de sirena.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).