Las caras de la noticia 30 abril 2025

MADRID.-Apagón.- Almeida alerta de lo "preocupante" de que se haga de noche sin haber recuperado el suministro eléctrico Europa Press

[[QUOTE:PULL|||JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA▲ |||Alcalde de Madrid]

Eficaz y capaz respuesta de gobiernos regionales y locales. Queremos personalizar en el alcalde de la capital la respuesta eficiente al apagón de la inmensa mayoría de las administraciones autonómicas y locales y de los servidores públicos que preservaron las infraestructuras críticas y las vulnerables.

Economía/Apagón.- Sanchéz Llibre critica la falta de información del Gobierno y cree que lo ocurrido avala la nuclear Europa Press

[[QUOTE:PULL|||JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE▲ |||Presidente de Foment]

Defensa de la energía nuclear. Josep Sánchez Llibre defendió que el apagón «es una demostración de que el sistema eléctrico español no puede prescindir de la energía nuclear». Solo desde posiciones extremistas e ideologizadas se puede mantener lo contrario. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

Alberto Ibáñez larazon larazon

[[QUOTE:PULL|||ALBERTO IBÁÑEZ▼ |||Diputado de Sumar]

De vuelta con la matraca de las nacionalizaciones. El diputado de Sumar Alberto Ibáñez ha reclamado «nacionalizar» la gestión de bienes básicos como la energía tras el apagón eléctrico. La izquierda es contumaz y cansina. El remedio es siempre nacionalizar como si no conociéramos su incompetencia.