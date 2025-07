«Conspiranoicos» del sanchismo

Siempre están cuando se los necesita. No es preciso ni tocar a rebato. Cineastas, músicos, periodistas, escritores, ex ministros socialistas y sindicalistas han suscrito un manifiesto en apoyo a Pedro Sánchez y el ejecutivo y han denunciado una «conspiración» de las derechas «para derribar a un gobierno legítimo» a través de «incriminaciones y calumnias». Lo de la conspiración surge como novedad, porque en la nómina de los «abajofirmantes» hay pocas o ninguna. Los mismos nombres de siempre, en el ejercicio de su libertad de expresión. Acusan a los jueces, la prensa y la Iglesia de haber colaborado en un monumental tocomocho para acabar con el presidente. Claro que se cuidan de silenciar la censura a la corrupción y el sanchismo de renombrados socialistas e incluso de la izquierda extrema o del papel protagonista de magistrados no precisamente conservadores. La lealtad clientelar, la fe subvencionada. Terraplanismo sanchista.