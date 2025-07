El PP se inclina por no salvar el decreto energético tras el 'no' de Podemos

Último pleno del curso político. A un día del segundo aniversario de las elecciones del 23-J, el Congreso de los Diputados abre sus puertas este martes de forma extraordinaria para: convalidar tres decretos, aprobar dos reformas del Reglamento de la Cámara Baja y dar carpetazo a tres iniciativas procedentes del Senado, entre ellas la Agencia de Salud Pública. Un nuevo examen para el Gobierno de coalición, que desde el mismo día en que echó a andar la legislatura, camina sobre el alambre.

Desde la investidura de Pedro Sánchez, la tónica habitual ha sido la ausencia de una mayoría sólida y estable. Hoy no va a ser una excepción. La moneda vuelve a estar en el aire. Puede caer cara... o cruz.

En la mano del Partido Popular está el que Sánchez regrese hoy a la Moncloa con un nuevo revés parlamentario, porque hay un texto de especial trascendencia en el alero. Podemos comunicó ayer que votaría en contra, con lo que el principal grupo de la oposición desempata.

Se trata del decreto energético, que aprobó el Consejo de Ministros hace cuatro semanas como respuesta al gran apagón. Entre otras medidas, contempla soluciones tecnológicas para mejorar el sistema eléctrico, impulsa el almacenamiento en plantas renovables y agiliza permisos para su instalación. Miel sobre hojuelas para el sector, que con el portazo de la formación morada ha disparado la presión sobre el PP, intensificando los contactos en las últimas horas.

Una prueba de resistencia para Alberto Núñez Feijóo, que se guarda en la manga la decisión final. En su equipo, mientras tanto, juegan al despiste: «Como es habitual, no comunicaremos el sentido de nuestro voto hasta última hora. No estamos para darle información al Gobierno».

Para el politburó gallego «el foco está en el bloque de investidura de Pedro Sánchez, no en el PP». La legislatura, se regodean en Génova ante un nuevo pleno de infarto para la Moncloa, «arrancó con los 178 votos a favor de que fuera presidente del Gobierno. Entendemos que mantiene intactos sus apoyos».

Reuniones en el Congreso y en Génova

Este lunes, en la Carrera de San Jerónimo, se reunió el consejo de dirección del grupo popular, después hizo lo propio la cúpula de la formación, en la sede nacional. Núñez Feijóo escuchó todas las opiniones, aunque evitó dar siquiera una pista de por dónde girará el pulgar. No obstante, el desmarque de Podemos sentencia el decreto.

A juicio de distintos diputados consultados por LA RAZÓN, no cabe otra opción que votar en contra. Especialmente cuando «cada pleno es un test de la fuerza que tiene el Gobierno» y hoy el mensaje final sería que el PP acude a «dar auxilio» a Sánchez.

El grupo popular recibió ayer la directriz de «salir a ganar el pleno». Y a día de hoy, la victoria pasa por la derrota del adversario. Razón de más para concluir que no cabe otra alternativa más que el voto en contra al decreto energético, con el que se torna aún más desfavorable para el Gobierno el balance de una legislatura maltrecha.

«El Gobierno tuvo una mayoría para investir a Pedro Sánchez, pero no para gobernar y gestionar España», dijo este lunes Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso. Ante el final del periodo de sesiones, censuró a un Gobierno «que no tiene apoyos» parlamentarios y que «por miedo a perder votaciones», o a que se retrate su soledad, no ha llevado multitud de leyes imprescindibles como los «objetivos de estabilidad, los Presupuestos Generales del Estado» o el «debate sobre el estado de la nación».

El segundo año de legislatura, sintetizó, «ha sido totalmente improductivo, marcado profundamente por la debilidad y por la corrupción del Gobierno de España». En total, contabilizó la portavoz popular, «el Ejecutivo ha tenido más de cincuenta derrotas en Pleno» en los últimos siete meses. Una dinámica que el PP quiere mantener para forzar el fin de la legislatura.