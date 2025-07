Está prohibido renovar el pasaporte a todas las personas que presenten así el documento

El pasaporte español sigue siendo uno de los documentos más importantes para viajar fuera del espacio Schengen y para identificarse en muchos trámites internacionales. Sin embargo, aunque muchos ciudadanos dan por hecho que podrán renovarlo sin problema al acercarse su fecha de caducidad, no siempre es así. La normativa española establece una serie de situaciones en las que no es posible tramitar una renovación, y el solicitante debe realizar todo el proceso desde el principio.

Esto implica no solo volver a presentar la documentación habitual, sino también obtener una nueva cita, aportar pruebas de identidad originales y pagar las tasas completas como si fuera el primer pasaporte. Estas restricciones están recogidas por la Dirección General de la Policía, entidad encargada de la expedición de este documento en España.

Cuándo no se puede renovar un pasaporte en España

La Policía Nacional especifica que no es posible renovar el pasaporte en los siguientes casos, por lo que deberá solicitarse uno nuevo:

1. Si el pasaporte está dañado o en mal estado

Uno de los principales motivos por los que no se permite la renovación directa es si el pasaporte anterior se encuentra deteriorado. Ya sea porque presenta roturas, manchas, humedad, páginas sueltas o cualquier tipo de manipulación visible, este documento deja de ser válido y no puede ser base para una renovación. En estos casos, se considera que el pasaporte ha perdido su integridad como documento oficial.

2. Si el pasaporte fue robado o se ha extraviado

Otro escenario claro es la pérdida o robo del pasaporte. Si el ciudadano ya no dispone físicamente del documento, no es posible renovarlo. En su lugar, se debe gestionar como un nuevo pasaporte y comunicar lo sucedido, preferentemente aportando la denuncia formal de la pérdida o el robo.

3. Si el pasaporte se emitió cuando la persona era menor de edad

Según las normas vigentes, los pasaportes emitidos antes de cumplir los 18 años no pueden renovarse en la mayoría de los casos. Esto se debe a que los datos biométricos recogidos (como huellas o fotografías) se consideran no representativos del aspecto actual del ciudadano, especialmente tras alcanzar la mayoría de edad.

4. Si el pasaporte ha caducado hace más de cinco años

Aunque el pasaporte español tiene una vigencia de cinco o diez años, dependiendo de la edad del titular al expedirse, si han pasado más de cinco años desde su caducidad, también será necesario solicitar uno nuevo. Esto se hace por motivos de seguridad y actualización de datos biométricos.

5. Si el titular ha cambiado legalmente de nombre o apellidos y no puede acreditarlo

En los casos de cambio de nombre legal (por matrimonio, divorcio, cambio registral, etc.), no se puede renovar el pasaporte con los datos antiguos si no se presenta documentación oficial que justifique el cambio. Sin esa prueba, el trámite se bloquea y solo puede solicitarse un nuevo pasaporte con los datos actuales acreditados.

Cómo solicitar un nuevo pasaporte en España

Cuando se da cualquiera de los supuestos anteriores, el ciudadano debe iniciar el trámite **como si fuera la primera vez**. El proceso es el siguiente:

1. Pedir cita previa a través de la web oficial de Cita Previa del Ministerio del Interior

2. Acudir personalmente a la comisaría con unidad de documentación habilitada.

3. Presentar el DNI en vigor, como prueba de identidad.

4. Aportar una fotografía reciente en color, tamaño carnet, con fondo blanco, sin gafas oscuras ni elementos que dificulten la identificación.

5. Pagar la tasa vigente, que en 2025 es de 30 euros (gratuito en caso de ser familia numerosa acreditada).

6. En caso de pérdida, robo o deterioro, aportar denuncia o declaración jurada, y pagar un suplemento si se trata de duplicado.

¿Y si necesito el pasaporte con urgencia?

En España no existe un trámite exprés como tal para pasaportes, pero algunas comisarías permiten adelantar la cita por causa justificada (urgencias médicas, viajes inminentes, etc.). Para ello, es necesario acreditar la urgencia con documentación (billetes, informes, etc.) y acudir directamente a la oficina policial.

En situaciones extremas como emergencias sanitarias en el extranjero o necesidad urgente de viajar por fallecimiento de un familiar, el Consulado o Embajada de España puede emitir un pasaporte provisional si la persona ya se encuentra fuera del país.

Renuévalo con tranquilidad

Aunque renovar el pasaporte parece un trámite sencillo, no siempre es posible hacerlo si el documento anterior está deteriorado, perdido, caducado desde hace muchos años o fue emitido en la minoría de edad. En esos casos, las autoridades españolas exigen reiniciar el proceso desde cero, con todos los requisitos que ello conlleva.

Mantener el pasaporte en buen estado y renovarlo dentro de los plazos adecuados no solo evita complicaciones, sino que garantiza libertad de movimiento y tranquilidad en los viajes al extranjero.