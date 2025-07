Nuevo lanzamiento en la pastelería de Mercadona: "Está bastante buena"

En España, el interés por la pastelería creativa y de calidad vuelve a cobrar fuerza gracias a un producto que ha generado gran curiosidad entre los compradores habituales de Mercadona: una berlina con relleno de pistacho. Esta novedad ha sido bien recibida por el público, tanto por su sabor como por su precio, que resulta atractivo dentro del panorama repostero nacional.

Después de meses de expectativa, finalmente ha llegado a los estantes esta berlina que se distingue por su cobertura de trozos de pistacho tostado y un relleno generoso con sabor a pistacho en su interior. Quienes ya la han probado aseguran que ofrece una experiencia superior a la que se podría esperar de un dulce de supermercado, y la comparan incluso con productos de pastelería especializada. Su precio, 1,25 euros por unidad, ha sido considerado justo por los consumidores, especialmente si se tiene en cuenta la cantidad de relleno y su calidad frente a otras alternativas industriales o artesanales en el mercado español.

Textura, sabor y buena valoración

El lanzamiento ha sido muy bien recibido, sobre todo por quienes buscan dulces sabrosos pero que no comprometan demasiado el bolsillo. Los compradores destacan su textura esponjosa y el abundante relleno como puntos fuertes. Además, el contraste entre la cobertura crujiente de pistacho y la suavidad de la masa aporta una experiencia agradable al paladar. Esta mezcla de sabores y texturas ha llevado al usuario Edu Luque a puntuarla con una nota cercana a 9 sobre 10, señalando que está "bastante buena" y que no es seca, una cualidad que sí se encuentra con frecuencia en otras berlinas disponibles en el mercado.