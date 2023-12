Pasan cosas extrañas en la vida pública española. En la política, vamos. Belinda saluda con una irónica sonrisa el anuncio televisivo del acuerdo con Bildu para volver a colocar como alcalde de Pamplona al historiador José María (Joseba) Asirón, profesor y valiente que ya estuvo ejerciendo antes de la pandemia, entre el 2015 y el 2019. No tienen los pamploneses mala memoria de él. Es de los pocos dirigentes de la coalición que lleva etarras en sus filas y dirige el ex poli-mili Otegui, que ha condenado abiertamente el terrorismo y a ETA. Firmó en el 98 un documento de repulsa y condena tras el asesinato del concejal Tomás Caballero.

Pero no es el suyo un regreso ajustado a la dinámica política de los votos o las censuras municipales que le dan la vuelta a la tortilla. Aunque regrese con moción de censura a la actual alcaldesa. Sonríe Belinda porque es la primera de las facturas que paga el gobierno socialista a Bildu por su apoyo en el Congreso. Que no, dicen ellos, que no, que tiene que ver con la parálisis municipal, y bla, bla, bla…Otra vez tomando por bobo al personal. ¿Abre esto la puerta a un apoyo cierto y de gobierno a Bildu en Euskadi aunque no esté ya Otegui? Dicen que no. Que Navarra es una cosa y Euzkadi otra. Claro. Que se lo digan a Bildu, para quienes Pamplona es capital vasca igual que San Sebastián o Vitoria. Les han regalado una joya, un caramelito que vale mucho más que el propio municipio.

NO negociaremos con Bildu, dijo Sánchez. ¿Acuerdos con Bildu? Jamás, insistió María Chivite. Comprometemos nuestra palabra.

Pues ahí está. Comprometida.

Igualito que lo de Puigdemont, tan crecido que se permitió exigirle cuentas a Sánchez que actuó como presidente de turno de la Unión en el Parlamento Europeo. Lo iba a traer esposado y en realidad se va a desposar con él. Sólo añadir una «d» y ya cambia todo, se dice también Belinda. Desesperado uno y delincuente condenado el otro. «D» de destino común.

¿Amnistía? Jamás de los jamases, nunca. Ya bastante les hemos dado con los indultos. Pues toma amnistía.

En plena cresta de la ola el independentismo supremacista, la derechona catalana travestida en progresista gracias a Sánchez, se permite también la muy «pacificadora» actitud de señalar jueces que no le gustan. Ya puestos en letras que varían significados…no sé, ¿cambiamos «p» por «n», a ver qué sale? No se detiene demasiado Belinda en lo obvio, en lo que lleva tiempo, largo tiempo, señalando y debatiendo el mundo político y también la calle sobre digodiegos y cambios constantes tan insólitos como interesados. Pero no puede dejar de acordarse de una serie de televisión que va mucho con esta atmósfera de cosas extrañas, de delincuentes que se tornan emperadores, de divinos pactos con quien ayer era el diablo, de concesiones que estaban tras el muro de los imposibles. Del mundo al revés. Le parece recordar que «Stranger Things», literalmente traducido como cosas extrañas, ocultaba un mundo que era en realidad el reverso o, mejor dicho, el negativo de la realidad que todos conocían. Un mundo paralelo, espejo oscuro del mundo de nuestros sentidos.

Piensa en la serie y cómo encaja la realidad política en ella. Cómo lo malo era bueno y lo bueno era malo. La opinión de entonces es hoy oscura y criticable y los hechos inaceptables hoy son dogma de bondad y remedio para nuestros males, fierabrás a última hora descubierto.

Hay, con todo, algo que asombra y hasta fascina con devota admiración a la Belinda que observa y aprende. Se trata de la fe de los conversos, o de la radicalidad de quienes se ven en la obligación, el compromiso o el real propósito de defender los cambios de posición de su líder natural (o artificial, o impostado, pero líder al fin)

Puede hasta resultar divertido para el alma descreída o juguetona ese hercúleo esfuerzo de medios y comentaristas afines a los nuevos tiempos del progresismo integrador (o reduccionista, según se mire), por defender con ardor digno de mejor causa, lo contrario de lo que antes sostenían con igual denuedo. Un esfuerzo que lleva acompañada la reacción de ira profunda y hasta descalificación cuando les haces ver que hace poco pensaban que lo mejor era lo contrario de lo que ahora defienden, y que se da a una simpática coincidencia entre sus cambios de opinión y los del oficialismo institucional.

Al final el argumento para sostener la contradicción con tanta pasión como desvergüenza (o sea, falta de decoro o rubor) es que se trata de parar a la derecha, que si no se llega a forzar la palabra para alcanzar los acuerdos, el adversario peligroso alcanzaría al poder.

Aquí en algún momento se le borra la sonrisa.

Tampoco está ella por la labor de que los que imaginan a Sánchez colgado de los pies alcancen las instituciones. Pero pensar en que la renuncia a los principios, el engaño a los votantes, la institucionalización de la desigualdad, convertir en positivo el espejo oscuro de «Stranger Things», puede ser justificado solo en el hecho de que hay que parar al adversario es dejar claro que tu idea del juego democrático es tan inaceptable como limitada.

Cosas extrañas.