España no puede esperar más

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo ayer en público lo que muchos socialistas también admiten en privado: que España no puede permitirse una repetición electoral. Desconocemos si las declaraciones de Borrell forman parte de una estrategia global comandada desde La Moncloa, pero lo cierto es que su aseveración está cargada de sentido común. Volver a las urnas no puede ni debe ser la solución al bloqueo en el que nos ha metido la clase política. Ya vamos para tres meses desde que se celebrara la convocatoria de elecciones generales (en la que el PSOE de Pedro Sánchez se hiciera con la nada desdeñable cifra de 123 escaños) y aquí nada se ha movido. Han sido casi 90 días en los que el debate público lo ha monopolizado la lucha partidista, sí, pero en clave interna y con cada formación centrada en sus propios cálculos para discernir qué movimiento les resulta más provechoso para sus intereses. El lamentable espectáculo al que estamos asistiendo también preo- cupa en la UE, pendiente de ver si se aclara de una vez nuestro horizonte político para que nos pongamos, de una vez, a lo que toca, entre otras cosas a un recorte de gasto de 7.800 millones de euros. El reloj sigue corriendo, España no puede esperar a nadie.