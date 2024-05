Hoy 13 de Mayo, Fátima: ¿3º secreto, incompleto..?

Ayer escribíamos de Fátima y hoy ya conmemoramos esa fecha mítica del 13 de mayo. De las elecciones catalanas van a haber no pocos días para comentar el escenario que abre su resultado, y que no quedará ultimado hasta el 11 de Junio que es la fecha para constituir la Mesa del Parlament. Para entonces ya será definitiva la decisión adoptada por unos y otros para formar el gobierno de la Generalitat, a la vista de los pactos alcanzados para la formación del órgano de gobierno de la Cámara autonómica.

En cuanto al mensaje de Fátima y en particular su tercera parte, («el tercer secreto») es preciso tener presente que «su dimensión profética no pertenece al pasado», como afirmó el Secretario de Estado Vaticano Angelo Sodano, tal día como hoy del año 2000 en Fátima, al finalizar la ceremonia de beatificación de dos de los tres pastorinhos, por San Juan Pablo II. Eran los hermanos Francisco y Jacinta Marto, ya canonizados en esta misma fecha 13 de mayo, del año 2017 por el Papa Francisco. El cardenal Sodano afirmó que su dimensión profética culminó con el grave atentado que padeció Juan Pablo II precisamente también en esta fecha de 1981. Será el cardenal Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la congregación para la Doctrina de la Fe, el encargado dar a conocer el estudio teológico de dicho mensaje, pero ceñido a esa interpretación de pertenecer al pasado. Sin embargo, siendo ya Papa Benedicto XVI, el 13 de mayo de 2010 estuvo en Fátima y declaró que «se equivocaría quien pensara que la profecía de Fátima pertenece al pasado», afirmando su palpitante actualidad y su importancia para el futuro, dejando sin efecto la anterior interpretación. Es por tanto en este marco temporal en el que debe ser entendido el denominado «3º secreto», del que además en 2000 se dio a conocer la visión del 13 de julio de 1917, pero no la interpretación que de la misma les dio la Virgen. Es pues en este contexto temporal, en el que debemos situarnos para discernir con acierto lo representado en aquella visión, y muy en especial la relativa al «obispo vestido de blanco, que tuvieron la intuición de que era el Papa» y que lo distingue del otro al que sigue gran cantidad de obispos sacerdotes, laicos, etc... «que caen muertos…». Por ello, se ha llegado a hablar incluso de un presunto «4º secreto» de Fátima, para referirse a la interpretación que acompañaría a la visión, y no dada a conocer el 2000. En todo caso, de la conversión pedida, nada. Y mientras, Rusia (e Israel...) en guerra.