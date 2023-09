Los trastornados votantes y votantas albergan dudas que pueden hacerles confundir la papeleta electoral en próximas convocatorias a las urnas. Pues todo es muy incierto, turbio, ideológicamente histérico. A ver: si sumamos Junts al autodenominado «bloque progresista», ¿ello convierte a Junts en progresista? ¿O, al contrario, el bloque progresista se vuelve algo menos progresista, tirando a nada progresista, por contagio de Junts…? ¿Acaso Junts ahora será declarado mundialmente progresista solo por haberse agregado a un conjunto de partidos y partidas autodenominado progresista? ¿Es, pues, el progresismo una cualidad que se adquiere con la mera declaración de quien desea ser considerado tal? Igual que el Registro Civil, ¿es ya la política española un lugar mágico donde las asociaciones empresariales entre partidos producen el efecto ideológico soñado, como un rejuvenecimiento endocrino en una clínica donde los famosos adelgazan y tonifican sus traseros antes de su enésima boda mediática? Ergo, si Junts es progresista, ¿lo/as político/as de Junts ya no tendrán que aparentar ser más progresistas que la Cup (en peligro de extinción), podrán relajarse y no gritar en el Congreso, zarandeando asqueados banderas españolazas, para ejemplificar su absoluta modernez progresista independentista? ¿Acoplarse al bloque progresista transforma por arte de birlibirlo en progresista a un derechón de Junts en un socialdemócrata luxemburgués de siempre que, como en Bildu, ya no tendrá que recurrir a estilismos de flequillo cortado al hacha y pendientes con brillantitos…? Pero, pero, pero…, ¡esto es fantástico!, (literalmente). ¡Han inventado el agua caliente política! De hecho, solo falta convencer al PP para que se una al bloque progresista y deje así de ser facha. Y a Vox, para no seguir siendo fascista. Así tendríamos un sólido bloque de hormigón progresista (totalmente dialogante democrático), enfocado en conseguir nuevos absurdos derechos progresistas incluso para las votantas que aún se resistan a mutar en progresistas, centrándonos asimismo en ampliar los actuales enmoquetados derechos consolidados para Sus Señorías Progresistas (Aifons, taxis, IRPF gratis, etc.). Esto es: ¡el Paraíso Progresista! Y pagaremos los votontos a escote. O sea: ¡a agruparse todos! (Sí: incluso yo, paria de la Tierra…).