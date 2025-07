El Manifiesto de cien entusiastas sanchistas

Hace dos años, este día era la jornada de reflexión previa a la jornada electoral, el conocido como 23J, del que procede la legislatura y la última versión del sanchismo. Que es el modelo político actual del Frente Popular social comunista desde que Sánchez llegó a la Moncloa, hace siete años (con tan solo 84 diputados de su partido con él de candidato). Ya se había celebrado previamente durante la campaña electoral un debate a gusto del sanchismo en la TV oficial, en el que se trataba de consolidar su estrategia política basada en dos bloques: el «progresista y feminista» del PSOE y Sumar frente al de la derecha y la ultraderecha del Pp y Vox. Claro que en el primero no estaban ni Arnaldo, ni Rufián, ni Aitor - ni por supuesto Puigdemont-, acompañando a la pareja de Sánchez y Yolanda. Hoy ya sabemos que, con Ábalos, Koldo, Cerdán, Monedero y Errejón (y las saunas del suegro), su feminismo resulta perfectamente creíble y descriptible, pero ello no obsta a que sigan teniendo incondicionales seguidores sanchistas. Como los cien que han firmado un manifiesto de apoyo al gobierno y contra los «jueces, medios y obispos que intentan derribarlo». Que se definen por sí mismos, con el concepto de la democracia que acreditan poseer los entusiastas que lo suscriben, ya que el poder judicial y los medios de comunicación deberían abstenerse de criticar a Sánchez, a su esposa y a su hermano, además de a Ábalos, Cerdán y Koldo, por ejemplo. Y por supuesto tampoco por el indulto y amnistía concedidos a los golpistas para que le voten, sin olvidar a los de Otegi a quienes blanquea a cambio de sus seis votos. Entre los cien indiscutibles sanchistas se cuentan muchas caras conocidas como Serrat, Ana Belén, Almodóvar y Miguel Ríos, entre los artistas, Rosa Montero, entre los escritores , así como entre los políticos, Manuel Chaves (absuelto de los ERE por Pumpido) y exministros socialistas como Leire Pajín, Jesús Caldera, López Aguilar y José Montilla quien fuera además presidente de la Generalitat. No falta tampoco en el manifiesto una crítica al Senado que consideran actúa como ariete que solo pretende incriminar al gobierno. En definitiva y ante todo le piden a Sánchez que no tire la toalla ante «la orgía de medias verdades» que las redes, los medios, los jueces e incluso los obispos difunden para que venga un gobierno de PP y Vox. No constan entre los cien «ultraderechistas» Felipe González, Alfonso Guerra, Javier Lambán, Emiliano García-Page y tantos otros significativos críticos con el sanchismo. Gobierno progresista y feminista como, por ejemplo, Otegi y Puigdemont.