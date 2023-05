No puede uno fiarse de nadie, y menos de los que van en una lista electoral de los ayuntamientos. Como concejal vuestro que soy, os debo una explicación, y esa explicación que os debo os la voy a dar. En vez de una fuente con chorrito vamos a dedicarnos a vender farlopa. Ese debiera ser el programa de Ana González Martínez, la narcoconcejala de Vox de Parla ¡de Parla! que ha sido arrestada por traficar con coca. Al menos tenía 1,7 kilos en su casa, es de suponer que no sería para su consumo personal, eso al menos explicaría las promesas que en estos días hacen los políticos, que se vienen arriba con mucha facilidad, esnifando esperanzas, y que desembocan después de un gran colocón. La farlopa tiene más tirón que el bono cultural. Al cabo, la cocaína es cultura, de qué si no cantaba así Frank Sinatra, con una voz de cielo, y por qué se trastornaba Miguel Bosé.

No sé por qué llamaron a esta intervención policial «Operación piojo», pero describe muy a las claras las intenciones de cierta política desde su base: liendres domesticadas para mentir a los cuerpos en los que se alojan y muchos huevecillos para distorsionar el análisis de los problemas y su solución. Ana González se permitía quejarse de la delincuencia del pueblo y culpaba a los jairrachus de la droga con la que ella trapicheba. Divino.

Si el político se convierte en parásito es volver a la sanguijuela de curar enfermedades. Esta anécdota devuelve al político, injustamente, del lado de unos sinvergüenzas que hacen licor de hierbas con nuestras lágrimas. La narco concejal tenía también una plantación de marihuana que se alimentaban de luz enganchada ilegalmente a la red. Esto es para llorar de risa antes de dar la primera calada.

Pobre Rocío Monasterio, que se fotografió con ella y encima no probó la mercancía, acalorada ahora por una delincuente juvenil. A todos los jefazos de los partidos: no se hagan fotos con cualquiera. Las de Pedro Sánchez con Tito Berni relatan una película, tal vez creada por una inteligencia artificial, absolutamente creíble. Dejen a los concejales que se vayan cociendo y retiren del caldo la grasa sobrante de los de Bildu.