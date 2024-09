Nuestro Boris

He pasado el verano en Inglaterra y mi curiosidad no ha podido evitar preguntar a los ingleses por su multitudinario vuelco hacia los laboristas. Me han contestado que, sencillamente, había llegado ya un punto en que todo el mundo estaba harto de las absurdas y erráticas decisiones de gobierno que habían tomado los conservadores en los últimos tiempos para intentar mantenerse en el poder. Les he preguntado por Boris Johnson y me han dicho que, curiosamente, anda desaparecido. De hecho, con sorna británica, algunos me han confiado que no descartan que se haya escondido en Magaluf, en una clínica de cirugía plástica, para conseguir lo único que le faltaba a su vanidad: ser guapo. Una ominosa sospecha se ha abierto entonces paso en mi mente.

Bien mirado, las fechas coinciden y las concomitancias son inquietantes. ¿Pedro Sánchez no será en realidad Boris Johnson pasado por un tratamiento integral de la Wellness Clinic? En ambos casos, hemos comprobado que la verdad no era para ellos una cosa que tuviera importancia si obstaculizaba sus objetivos. El uso inadecuado que hizo Boris del jardín del 10 de Downing Street durante la pandemia se parece mucho al que ha permitido a su señora nuestro presidente en las dependencias de Moncloa. Johnson tampoco tenía ningún escrúpulo en negar imperturbablemente la realidad más obvia, aunque ésta se encontrara ante la vista de todo el mundo.

Igual que Pedro.

En su equipo también destacaban varios colaboradores con una clara vocación de orangután. No diré nombres; que cada uno saque sus propias conclusiones.

Por tanto, ¿puede haberse dado una fatal covid de Sánchez en 2022 que, a la salida de la pandemia, haya obligado a aprovechar (vía cirugía plástica) los residuos de la política británica por el bien de nuestra estabilidad política?

No sé.

Como en los cuentos de terror, todo lo que rodea a estos dos provoca inevitables escalofríos.