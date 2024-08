Pactar para crecer

El arranque a la vuelta de unos días del nuevo curso político, además de brindarnos un segundo año de legislatura con más que serias dificultades para que el Gobierno hilvane grandes acuerdos con sus socios del bloque «Frankenstein», ofrecerá un verdadero y auténtico melón abierto de grandes cuestiones pendientes -de esas que llamamos de estado- y que difícilmente podrán sacarse delante sin el concurso del Partido Popular, tal como ocurriera en el acuerdo para renovar el consejo del poder judicial y por mucho que este se llevase cabo con la nariz tapada.

Es justamente aquí donde el primer partido de la oposición tendrá que moverse entre la prioridad de los grandes intereses del país y una estrategia política que, sin dejarlos de lado, pondere la conveniencia o no de llegar a nuevos pactos puntuales con el PSOE sin que ello suponga riesgos en forma de factura electoral. La posibilidad de que Pedro Sánchez pudiera en cualquier momento disolver las Cortes y proceder una nueva cita con las urnas no debería suponer ningún tipo de inconveniente para que la formación presidida por Núñez Feijóo se siga ofreciendo en el camino de la renovación pendiente de otros importantes órganos del estado. En contra de la tesis manejada por algunos sectores del PP, pactar con el Gobierno determinadas cuestiones clave y sobre todo explicarlo a la ciudadanía, además de no suponer necesariamente un trasvase de votos a Vox por la derecha -el voto útil está mas que constatado en elecciones generales-, serviría para agrandar el espacio hacia el centro político paulatinamente abandonado por el PSOE, además de agrandar la figura de Núñez Feijóo como hombre con vocación de estado. Dejar solo en manos de los socialistas a instituciones como las comisiones de competencia, energía o valores, banco de España y un importante elenco supondría lo más parecido a resignarse a contemplar un José Félix Tezanos de turno al frente de las mismas. Caso distinto es el de RTVE donde la visión de gobierno y oposición están tan en las antípodas como que el propio líder del PP habla directamente de no blanquear situaciones de ilegalidad e inmoralidad.

El PSOE arrancó la legislatura bajo la estrategia del muro frente a la derecha, pero las dificultades de Sánchez con sus socios de referencia le abren al PP toda una vía de oportunidades, si se sabe gestionar. Pronto lo veremos.