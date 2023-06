Podemos, un activo tóxico

He de reconocer que resultará más divertido informativamente que Podemos se integre en Sumar y la guerra interminable se prolongue a lo largo de la próxima legislatura. El grupo parlamentario liderado por Yolanda Díaz será lo más parecido al camarote de los Hermanos Marx. Desde hace días se van sumando partidos, agrupaciones o cualquier paisano que quiera un minuto de gloria. No hay duda de que es un modelo de gran estabilidad. Creo que la vicepresidenta solo se colocará a sí misma. Las listas están llenas a rebosar. Hay formaciones que no sabía que existían. Menuda estabilidad tendría un nuevo gobierno de Sánchez quedando segundo y apoyado por esa agrupación de egos que representa Sumar, los independentistas y los filoetarras, así como todo aquel que se quiera apuntar al saqueo institucionalizado. La factura esta legislatura que concluye ha sido muy elevada, pero quedará eclipsada por las exigencias de los socios del secretario general del PSOE. Es verdad que esta amalgama variopinta es muy del rollo habitual de los comunistas españoles que desde hace años esconden sus siglas y montan contenedores políticos, aunque siguen siendo comunistas de pelajes diversos. No quiero imaginar lo que dirían si este caos afectara al centro derecha.

La mayor ventaja de la líder de Sumar es que cae simpática a los medios de comunicación. Por ello, criticarla es una herejía imperdonable. Pablo Iglesias se ha convertido en un ángel caído que no despierta ninguna simpatía en aquellos que le reían las gracias. Con la profundidad intelectual y la capacidad de reflexión que caracterizan a la izquierda política y mediática, hay un personaje malvado que es Iglesias y un ser angelical que es Yolanda. El primero tendría que partir al exilio y ordenar a sus acólitas que se postren ante la elegida. La realidad es que Irene Montero se ha convertido en un activo tóxico que no quiere nadie. Lo mismo sucede con las siglas de Podemos, aunque tiene las llaves del dinero. Tiene todos los derechos que le otorga haberse presentado a las anteriores elecciones. Es lo único interesante que aporta.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)