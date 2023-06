Podemos pide a su militancia que la autorice a tomar la decisión final sobre si concurrir o no con Díaz

Queda menos de un día y medio para que Podemos y Sumar lleguen a un acuerdo o concurrirán separados de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. En un momento de máxima tensión entre ambos equipos, las conversaciones no avanzan y este jueves por la noche encallaron completamente.

Ante la presión que llega al partido morado por parte de una mayoría de territorios morados que exigen un acuerdo inmediato con la vicepresidenta Yolanda Díaz o una rendición automática, Podemos ha tomado la decisión de dejar en manos de la militancia la decisión final. Pero la pregunta es sorprendente. La pregunta tiene por objetivo que la militancia de poderes absolutos a la cúpula del partido para negociar con Sumar y tomar la decisión final.

No se trata de la tradicional consulta que suele realizar el partido morado sobre sí Podemos debería o no pactar con Díaz, sino que el partido propone a su militancia que vote sobre si acepta o no que la cúpula del partido negocie y acuerde una alianza entre Podemos y Sumar o no. "¿Aceptas que el Consejo de Coordinación de Podemos, siguiendo el criterio de unidad que marcó el Consejo Ciudadano Estatal, negocie con Sumar y, en su caso, acuerde una alianza electoral entre Podemos y Sumar?". Así, la consulta deja la decisión final en manos del Consejo de Coordinación de Podemos, es decir el Secretariado, en manos de Ione Belarra.