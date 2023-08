Procrastinación sancho-indepe

Mason Cooley (1927-2002) fue un aforista norteamericano de éxito por sentencias como que «la procrastinación hace difíciles las cosas fáciles y hace todavía más difíciles las difíciles». Pedro Sánchez, ahora que empieza a estar claro el calendario, volverá a ser investido presidente bien entrado el otoño. El Rey, con neutralidad –y mediante explicación razonada– ha propuesto a Núñez Feijóo para la investidura, aunque sus posibilidades son en la práctica nulas. El líder del PSOE no podía decirle a Felipe VI que tenía todos los apoyos necesarios, aunque ambos sabe que los tendrá. El jefe del PP, en cualquier caso, que ganó las elecciones, no hay que olvidarlo, tendrá su oportunidad y los más ilusos de sus seguidores sueñan con una abstención de los otros partidos muy de derechas, que lo son, como el PNV –hasta hace no mucho era incluso confesional– o Junts, aunque la realidad es que se trata de algo tan inviable y atractivo como el submarino descapotable. Feijóo, ahora, no tiene más remedio que jugar a perder ahora para ganar en un futuro, pero sin ninguna garantía.

Sánchez, siempre hábil, ha logrado ahora lo que quería, procrastinar. Él no lo necesita, pero sí sus futuros socios ERC y Junts, que no quieren apoyar un Gobierno del PSOE antes de la Diada del 11 de septiembre y del aniversario del 1 de octubre. Al día siguiente será más fácil para Junqueras y Puigdemont dar sus votos a Sánchez, lo que no significa que bajen el precio, sino todo lo contrario. Tampoco es descartable que la procrastinación se estire hasta el extremo, hasta el 26 de noviembre que es el último día hábil para investir presidente si se quieren evitar nuevos comicios en la plena cuesta de enero, el día 14. Ahora, los socialistas esperan mientras vuelven a arremeter contra Feijóo, en este caso, por pedir tiempo para buscar apoyos y por querer presentarse a la investidura si tenerlos. Todo está decidido, pero ¡ojo! «un hombre que posterga su elección, tendrá necesariamente la elección hecha por él por las circunstancias», decía Hunter S. Thompson (1937-2005), creador del «periodismo gonzo» y que estuvo a punto de ganar una elección a sheriff por el Freak Party. Y no hay que olvidar que la «procrastinación hace todavía más difíciles las cosas difíciles», advertía Cooley.