¿Por qué ha ido Sánchez a Marruecos?

El viaje de Sánchez con su familia a Marruecos ha provocado todo tipo de análisis y noticias. La oposición pide explicaciones. Haga lo que haga se las va a pedir. Por supuesto, la más sencilla es que quería desconectar con su mujer y sus dos hijas en un país que es precioso y acogedor. Es insuficiente. Tenía la opción de quedarse en España trabajando. Es un error, porque el Faro del Progresismo Mundial siempre está pensando y laborando en favor nuestro. Otra es que promocionara un destino nacional. No lo tiene fácil. La preciosa costa levantina está gobernada por los malvados del PP. Lo mismo sucede con las Islas Baleares y Canarias, Galicia, Extremadura, Castilla y León, Madrid…. todo le recuerda ese odioso color azul. Lo normal sería que España fuera roja y sanchista, pero no lo ha conseguido. Le queda Asturias y Castilla-La Mancha. Cataluña era una buena opción, pero hubiera tenido a Aragonès, Junqueras, Borràs, Rufián y al resto de líderes independentistas en la puerta de su residencia [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/rebelion-financiacion-antojo-independentistas_2023080364caef07c4e660000171c59c.html|||reclamándole dineros, prebendas, competencias…]]

Un progresista no puede caer en la tentación de hacer sus vacaciones en territorios que están en manos de la ultraderecha y la derecha extrema. No se puede mezclar en la playa con bañistas que lo podrían abuchear o hacerle un feo en el chiringuito. Lo imagino caminando con paso firme hacia el mar rodeado por decenas de escoltas en traje de baño para no desentonar. Con la mirada lúcida puesta hacia el horizonte reflexionaría sobre el destino glorioso que construirá para su patria con la ayuda de los comunistas, los independentistas y los herederos de ETA. Esa imagen valdría muchos votos. Por supuesto, Barroso y Contreras estarían chapoteando para hacerse los encontradizos. Los corifeos del sanchismo glosarían la sencillez presidencial nadando como un delfín en el Mediterráneo. Los más pelotas podrían alquilar una casa cerca de la suya. En ese momento entendí que ha ido a Marruecos para perfeccionar su capacidad negociadora en los bazares de Marrakech y prepararse ante las exigencias de sus patrióticos socios que siempre están preocupados por el bien común y el futuro de España.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)