Hay cosas que no me explico, perdonadme la inocencia. ¿Por qué nadie nos ha dado todavía información sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno y Junts sobre Cataluña, con sus verificadores internacionales, en el extranjero? Un asunto de tanto calado tendría que exponerse, como dicen los políticos, «con luz y taquígrafos» ante la opinión pública. No deberíamos esperar a las píldoras informativas que nos lance el independentismo cuando le convenga.

¿Por qué Pedro Sánchez lleva sin someterse al escrutinio de la Cámara Baja desde el 17 de mayo? La de aquel día fue la última sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Ahora sabemos que, hasta el 20 de diciembre, al filo de la Navidad, el presidente no comparecerá de nuevo en el Congreso. Ese día tiene previsto informar de la reunión del Consejo Europeo, que pondrá fin a la presidencia española de la Unión Europea. No de la hoja de ruta con Junts, no del acuerdo que le mantiene en La Moncloa.

¿Por qué Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia de Sánchez, aquel que se pronunció abiertamente contra la Amnistía, por inconstitucional, no toma la decisión de vetarla ahora, que forma parte del Alto Tribunal? ¿Por qué no es del todo coherente y decide abstenerse en vez de votar lo que le dicta su conciencia?

¿Por qué una mujer que ha sido secuestrada, maniatada, agredida y encadenada al cuello tiene que ver cómo su agresor queda en la calle? Una vez detenido el individuo y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Miranda de Ebro, un juez ha decretado su puesta en libertad. ¿Alguien me lo explica? La historia resulta aún más indignante cuando te enteras de que este hombre ya había estado en prisión por secuestrar a una niña en 2015.

¿Por qué, a pesar de las campañas de concienciación, sigue aumentando la violencia de género en nuestro país? ¿Qué está fallando? No hay día que no recibamos noticias de una violación grupal, de una agresión sexual... Los datos están ahí, en pleno siglo XXI. Dicen las encuestas que los hombres, en general, son menos críticos que las mujeres con este fenómeno, pero entre los jóvenes las cifras se disparan. Los chavales de entre 16 y 21 años se confiesan más tolerantes con el maltrato. Os recomiendo que leáis el último informe de «Tolerancia Cero», realizado por cuarto año consecutivo por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias. O que veáis en Atresplayer el especial que acaba de emitirse anoche. Pelos de punta.