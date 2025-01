La superposición cuántica del Gobierno de Sánchez

Erwin Schrödinger (1887-1961), físico y filósofo austríaco-irlandés, premio Nobel de Física (1933) y referente de la mecánica cuántica, decía que «el presente es lo único que no tiene fin». Tras una «discusión» científica con Einstein (1879-1955) sobre la «superposición cuántica», ideó su famoso experimento mental en el que un gato encerrado en una caja, pendiente de que se rompa una ampolla de gas letal, está vivo y muerto a la vez para un observador externo. También sugería «pensar lo que nunca se ha pensado sobre lo que se ve cada día». Pedro Sánchez, del que no consta su afición por la física, asumiría sin problemas las tesis de Schrödinger. En realidad, las aplica incluso desde antes de llegar a La Moncloa. Eso sí, acaba de crear el que quizá sea el primer Gobierno cuántico, no ya de España, sino del mundo con la decisión de que cuatro ministros sean, al mismo tiempo, secretarios generales del PSOE en otras tantas autonomías y hagan de oposición a los ejecutivos del PP.

María Jesús Montero, Óscar López, Pilar Alegría y Diana Morant van a ser en las próximas semanas ministros y al mismo tiempo cabezas de la oposición en Andalucía, Madrid, Aragón y Valencia. Los ministros del Gobierno de España lo son también de todo el país, pero al liderar la oposición en esas Comunidades forman parte de la que sería la versión política de la «superposición cuántica». Es decir, poseen «dos o más valores de una entidad observable» y son y no son ministros al mismo tiempo para según qué cosas y son y no son oposición para otras en el mismo momento. La novedad es que no se trata de un experimento mental –aunque fuera político– como los que hacían Schrödinger y Einstein, en el que es posible que el gato esté vivo y muerto a la vez, sino que se trata de algo real. Habrá que ver, por ejemplo, cómo María Jesús Montero mantiene la defensa de la financiación singular para Cataluña al mismo tiempo que reclama igualdad y recursos similares para Andalucía sin que lo que piden los «indepes», y también el socialista Salvador Illa, deje de ser «singular» que, según la Real Academia, significa «solo –único en su especie– o extraordinario». Quizá sea una forma de «pensar lo que nunca se ha pensado sobre lo que se ve cada día», porque todo parece posible en la compleja superposición cuántica de un Gobierno en el que también hay ministros que están en contra –y lo dicen–, como Yolanda Díaz, de algunas decisiones que adopta. Mientras, Sánchez exprime que «el presente es lo único que no tiene fin», como postulaba Schrödinger.