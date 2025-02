¿El PP tiene un programa alternativo al sanchismo?

En una democracia seria nadie se atrevería a plantear semejante chorrada. He elegido esté término coloquial para mostrar mi profundo desprecio al argumentario monclovita que compra la izquierda política y mediática. Es habitual escuchar a los voceros del sanchismo, incluidos las vicepresidentas y los ministros, decir que el PP no tiene propuestas y que su único argumento es echar a Sánchez del poder. Por supuesto, saben que este mensaje es una gran mentira, pero no importa, porque el objetivo es repetirlo machaconamente para manipular a la opinión pública. Hemos sustituido la verdad, por el relato. Hasta la llegada de Sánchez al Gobierno, el juego dialéctico pasaba por descalificar al adversario señalando que sus políticas eran malas y era una pésima alternativa. En cambio, ahora se niega la verdad, como sucede con los procesos judiciales que afectan a la familia presidencial o implican a miembros de su Gobierno. Eso de vender que lo hacen todo fenomenal, como dirían los pijos progres con su acento característico, se ha hecho siempre, pero no se optaba por esa política zafia propia de garrulos sin base ideológica y preparación.

El declive socialista en toda Europa es una realidad objetiva, aunque hay que reconocer que sus dirigentes están mejor preparados que los nuestros. Hasta en esto tenemos mala suerte. Por supuesto, lo previsible es que vuelva a remontar en unos años, aunque espero que nadie se tome en serio que la solución es el liderazgo de Sánchez y sus peregrinas ideas propias de la izquierda populista y radical iberoamericana. El problema, como sucedió en 1996 y 2011, es la herencia que dejará el PSOE, porque sus desastres tienen un coste económico y social enorme. A sus dirigentes les gusta mucho el gasto público y elevar descomunalmente el déficit y la deuda. El equipo económico, encabezado por la vicepresidenta Montero, licenciada en Medicina, no da mucho de sí a pesar de los esfuerzos de Carlos Cuerpo, que es economista del Estado y una persona seria que habla sin gritar. El PP tiene un programa de gobierno, así como unas propuestas que intenta, sin éxito, que la izquierda mediática las conozca, ya que no se molesta en leerlas. No solo eso, sino que sus iniciativas son públicas y las presenta en las Cortes Generales.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)