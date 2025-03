Si eres vasco y te niegas a hablar castellano, esto es lo que la psicología dice de ti

El lenguaje es mucho más que una simple herramienta de comunicación; forma parte esencial de la identidad de cada persona. Tanto es así, que el uso que hacemos de él puede revelar rasgos clave de nuestra personalidad. ¿Cuántas veces te has encontrado con alguien que a primera vista te transmitía buena vibra, pero que, al escuchar su forma de hablar, su entonación o su vocabulario, tu percepción cambió por completo? O al contrario, una persona que no te llamaba la atención y que, tras oírla hablar, despertó en ti un interés inesperado.

El lenguaje es un factor determinante en la imagen que proyectamos y, especialmente en España, juega un papel fundamental. La manera en que alguien habla puede dar pistas sobre su procedencia, pero también sobre su manera de pensar, sus valores o incluso su ideología.

Por ejemplo, un catalán que solo habla en catalán demuestra un fuerte arraigo a su tierra, un gran aprecio por su idioma y, posiblemente, cierta afinidad hacia determinados grupos o corrientes políticas. Lo mismo ocurre en otras regiones con lengua propia, como el País Vasco. Allí la elección de hablar en euskera en lugar de castellano también tiene implicaciones que van más allá del simple uso lingüístico y que la psicología ha estudiado en profundidad.

Sentimientos de cercanía y rechazo: signos de rebeldía

Lo primero en lo que se centra la psicología es en la identidad, ya que son muchos los que conectan con su cultura, su historia o sus tradiciones solamente por hablar en euskera. La teoría de la identidad social explica que las personas tratan de buscarse un hueco en aquellos grupos que refuercen su autoestima o que les ofrezcan un sentimiento de pertenencia.

Por ello, esta lengua oficial sería un marcador de un grupo, por lo que utilizarlo de manera exclusiva hará que la identidad de uno mismo se vea incrementada. Aquellos que residan en zonas de España en las que este idioma haya tenido históricamente una posición de desventaja, se sentirán motivados a utilizarlo, suponiendo así un acto de orgullo y resistencia a otros colectivos.

Otro aspecto clave son las experiencias. Si una persona se ha criado en un entorno donde el euskera ha sido menospreciado, prohibido o no se ha respetado, mientras que el castellano sí que ha sido valorado, pueden ocurrir dos cosas. O bien que se hable en la lengua oficial de nuestro país, o bien desarrollar un sentimiento de rechazo, por lo que se optaría por el euskera. La psicología explica que los traumas suelen generar rechazo en aquellos que lo sufren, por lo que el castellano, que en este caso sería percibido como una lengua impuesta, sería despreciado por quienes consideran que hablar en euskera es una forma de resistencia y reivindicación cultural.

Principios ideológicos: la ética de cada uno

No pueden faltar los principios y la ideología de una persona, la cual puede pensar que no defender la lengua de su lugar de nacimiento hará que corra el riesgo de desaparecer. La teoría del compromiso argumenta que cuando una persona se suma a una causa, esta tenderá a mantener una coherencia con sus principios en todas sus acciones. En este sentido, se podría estar incluyendo el castellano y el euskera, siendo el primero el perjudicado.

Además, si alguien percibe que su lengua está siendo amenazada, pueden llegar a surgir movimientos que tengan como objetivo el uso exclusivo del euskera. La teoría de la reactancia psicológica explica que si una persona se siente obligada a hablar en un idioma concreto, la reacción será reafirmar su autonomía negándose a hacerlo.

Situaciones de descontrol como la incomodidad o el agobio

Y por último, las emociones como la ansiedad o la incomodidad, las cuales son primordiales; no todo tiene que ver con temas políticos o la identidad. Existen casos en los que se habla el euskera solo porque una persona se puede poner nerviosa cuando habla en la lengua castellana, llegando a situaciones de descontrol y de sufrimiento por no saber expresarse con total naturalidad. Los psicólogos aseguran que los perjudicados sentirán miedo cuando utilicen un idioma con el que no se están sintiendo a gusto.