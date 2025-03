La inesperada costumbre de las ancianas vascas que dejó en shock a una estadounidense: "es muy divertido"

Si bien cada país tiene sus propias tradiciones y costumbres, es la mirada de un extranjero la que nos permite comprender que las cosas creíamos comunes pueden ser absolutamente extraordinarias para otros. Desde la gastronomía hasta las formas de socializar, pasando por pequeños detalles de la vida cotidiana, muchas de estas particularidades pasan desapercibidas para quienes han crecido rodeados de ellas.

Este es el caso de Aislinn, una creadora de contenido estadounidense que reside en el País Vasco y que, a través de TikTok, comparte con sus seguidores curiosidades sobre su día a día en el norte de España. En un reciente vídeo, la joven ha expuesto una observación que ha despertado la curiosidad de su audiencia: la llamativa costumbre de muchas mujeres mayores de teñirse el pelo con colores vivos y vibrantes.

Colores neón en la madurez

Aislinn describe su experiencia en un día cualquiera en Bilbao, cuando, de repente, se percató de algo que la dejó intrigada. “Ayer estaba caminando por la calle y me di cuenta de algo que me tuvo pensando en si era especial del País Vasco o si ocurre en otras partes de España”, comienza explicando en su vídeo. Su descubrimiento no tenía que ver con la arquitectura ni con la gastronomía, sino con un detalle puramente estético: “¿Alguno se ha dado cuenta de que hay mujeres mayores, entre 60 y 80 años, a las que les gusta llevar el pelo teñido de colores divertidos?”.

La tiktoker subraya que no se trata de tintes convencionales como castaño, rubio o pelirrojo, sino de tonalidades más audaces como azul, morado o rosa neón. Para ilustrar su punto, relata una anécdota que le llamó especialmente la atención: “Ayer literalmente vi a una mujer conduciendo con el pelo de los colores del arcoíris”, explica, sorprendida. Poco después, en el metro, su sorpresa se repitió: “Después de ver a esta mujer con el pelo de arcoíris, me metí al metro y había otra con el pelo azul brillante”.

Más allá de la estética: una declaración de identidad propia

Para Aislinn, este fenómeno no se limita a una mera cuestión de apariencia. En su reflexión, va un paso más allá y se pregunta si podría tratarse de una declaración simbólica, una forma de romper con los estereotipos de la edad y desafiar la idea de lo que se considera "normal" en cuanto a imagen personal. “Vivo por esta tendencia”, exclama con entusiasmo, añadiendo que le parece una manera divertida de expresar la individualidad y de desafiar las normas establecidas.

Este detalle, que para muchos pasaría desapercibido, ha generado conversaciones en su comunidad online, donde sus seguidores han intentado responder a su pregunta: ¿es esto algo exclusivo del País Vasco o se da también en otras regiones de España? Algunos comentan que, si bien es cierto que se pueden ver mujeres con cabello de colores vibrantes en otros lugares, parece ser más común en el País Vasco.