“Antes no éramos mejores, pero había valores que imperaban en la sociedad” Nativel Preciado

No se puede aprender ni avanzar si no es uno capaz de analizar determinados momentos que cambiaron el rumbo de España que muchos de ellos servirían de buen ejemplo en la actualidad. Actuar por intereses personales o partidistas solo desemboca en la sensación de incertidumbre, así lo califica mi invitada de hoy. Hablar con las personas que estuvieron en aquellos momentos en donde España dio el gran paso es vital y escuchar su opinión sobre la situación actual del pais lo es también.

Escucha a NATIVEL PRECIADO:

Nativel así lo ve: “Lo peor que veo en este momento, es que se han perdido una serie de valores que son fundamentales por ejemplo, si ganas las elecciones si triunfas y si llegas a un acuerdo lo demás no importa. No importa el camino por el que has llegado para conseguir ese objetivo, no importa absolutamente nada, no importa que sea legal o ilegal, directo o indirecto, que se haga con trampas o sin trampas, lo que todo el mundo persigue es el éxito por encima de todo y eso es lo que el fin justifica los medios y antes esto no sucedía”.

De los momentos históricos vividos, Nativel recuerda algunos de ellos, como la manifestación por la matanza de los abogados laboralistas de Atocha y cómo Antonio Pedrol que en aquellos años era decano del Colegio de Abogados de Madrid y presidente del Consejo General de la Abogacía Española intervino y cómo se pactó, con Santiago Carrillo, cuando el partido comunista no estaba legalizado, que fuera una manifestación completamente pacífica… recuerda este episodio que eran momentos "al limite" que se vivieron en España y que Nativel los detalla como si hubiera sido ayer y no olvida de lo que se consiguió al haber actuado de una manera coherente, democrática y dialogante. Recuerda, entre otros momentos, la manifestación de Miguel Ángel Blanco contra los crímenes de ETA…y subraya que “el interés partidista no existía para alcanzar determinadas metas”

Sobre el presente y el futuro

Nativel considera que hay baches históricos, que el progreso no siempre avanza en linea recta y el progreso parece que va a decaer…”Sueño con que ésta situación salga de alguna manera…” y agrega: “De los laberintos siempre hay algo que te saca por arriba”.

Este es un podcast lleno de recuerdos de momentos claves que merece la pena escucharlo.

Independientemente de ser una de las periodistas y analista política que más momentos claves de la historia de España ha vivido y ha cubierto para diferentes medios de comunicación, de vez en cuando se aparta del día a día para meterse de lleno a la creación de obras. Tiene en su haber ensayos y novelas que han sido merecedores de diversos reconocimientos. Fue finalista del Premio Planeta en 1999 por su libro "El Egoísta", Premio Primavera de Novela en 2007, Premio Fernando Lara de Novela en 2014 por "Canta solo para mi", estos premios entre otros tantos.

Su última novela "Palabras para Olivia" es una pieza que no hay que perderse.