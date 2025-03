Paquita Sauquillo: “La política está para solucionar los problemas y no para crearlos”

En el Palacio Godoy de Madrid sede del Instituto de Estudios Políticos y Constitucionales me senté a charlar con Paquita Sauquillo. Había que hacerlo para sentirla de cerca, para escucharla con atención sin perder un detalle.

Por supuesto que respondió inmediatamente a la pregunta de la situación actual política del país con la determinación que la caracteriza: “Hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a entenderse manteniendo cada uno sus posturas políticas”. Paquita Sauquillo es actualmente la Presidenta del PSOE en Madrid y afirma rotundamente: “Estamos en una ola que ahora los derechos humanos ya no pintan y a mí eso me preocupa como por ejemplo el problema de la inmigración”. Sauquillo fundó la organización: A mí me preocupa lo que está pasando en el mundo”.

Paquita Sauquillo durante la grabación del Podcast entrevista para La Razón Imagen Alicia Romay

Francisca Sauquillo es Presidenta del PSOE en Madrid. Abogada, política y activista española con una trayectoria clave en la defensa de los derechos humanos y la consolidación de la democracia en España. Una de las figuras más valientes del movimiento de abogados laboralistas, defendiendo a trabajadores, sindicalistas y presos políticos en los tribunales de la dictadura. Fue miembro del despacho de Atocha y sobrevivió al atentado que en 1977 que costó la vida a varios de sus compañeros entre ellos a su hermano. Diputada en la Asamblea de Madrid, senadora y eurodiputada por el PSOE entre 1983 y 2004. Desde el Parlamento Europeo impulsó leyes centradas en derechos sociales, cooperación internacional y justicia. En 2015 fue nombrada comisionada de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, contribuyendo a la recuperación de la dignidad de las víctimas del franquismo. Comprometida siempre con los derechos humanos, ha presidido durante décadas el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), desde donde ha liderado proyectos en España y en países en conflicto, promoviendo la paz, la igualdad y la solidaridad internacional. Su vida ha sido un ejemplo de coherencia, lucha por la justicia y defensa de los más vulnerables.

Sauquillo ha dedicado su vida a la defensa de causas sociales. En enero fue nombrada presidenta del PSOE de Madrid y su carrera como abogada y en la política es inmensa. Quise comentar en mi encuentro con ella lo que vivió en aquel terrible momento del asesinato de Atocha en donde su hermano perdió la vida y la postura de Antonio Pedrol Rius que en aquel momento era el Decano de la Abogacía Española, organizando el funeral y olvidándose de ideologías o de cualquier otra cosa: “Porque gracias a Antonio Pedrol Rius se hizo el entierro que se hizo y la sociedad lo tiene que saber que gracias a ese entierro, desgraciado pero masivo y pacífico se legalizó el Partido Comunista dos meses después y ya pasadas las elecciones del ’77 legalizaron otros partidos”.

Paquita cuenta en esta entrevista sobre su familia, algunos recuerdos de sus padres: “Mi padre era militar, había sido artillero y con motivo de la represión que hubo con los artilleros en la época de la dictadura de Primo de Rivera, estuvo represaliado como artillero y se hizo abogado e interventor militar y así murió como militar”. Mi madre era la esposa típica de la época, tenía una voz preciosa, hubiera sido una soprano magnífica, pero en aquellos momentos cuando se casaron en el año ‘42 pues se pedía un certificado de buena conducta y no se lo daban al hombre si se iba a casar con una artista, fuese del tipo de artista que fuera y entonces mi madre tuvo que optar y se casó con mi padre, estaba muy enamorada”

Estudió en un colegio de religiosas, en el Colegio de Loreto, el que está enfrente del Colegio del Pilar: “Y creo que yo allí era una niña tímida”. Y recuerda lo que la monja le recomendaba: “Que me podía dedicar a las labores. Cuando se lo dijo a mi madre me tiré toda la noche llorando. Gracias a mi madre pude seguir estudiando”

“Admiro mucho a esas mujeres que no pudieron realizarse profesionalmente, pero apoyaron a sus hijas para que lo hicieran”

Optó por estudiar Derecho porque era una carrera con la que podía ayudar a los demás. Recuerda también a su padre leyendo, cosa que en aquel momento no era normal ver a un militar dedicarse a la lectura: “Mi padre se murió cuando yo iba a cumplir catorce años”.

En su familia comenta que no se hablaba de política, pero cuando entró a la facultad de Derecho se encontró un mundo muy diferente del que ella venía: “Yo era una personal religiosa, que creía y tuve contacto con la Fecum”. La FECUM (Fue una organización de estudiantes universitarios católicos que tuvo relevancia en España durante el franquismo.

“Fui a un congreso en donde coincidió que fue Joaquín Ruíz Jiménez, que era mi profesor de Derecho y Quintana que era economista. En aquel congreso a mí se me abrió un mundo porque hay que reconocer que, en los años 1961 y 1962 estaban las Encíclicas de Juan XXIII “MATER ET MAGISTRA” y la PACEM IN TERRIS en donde se planteaba un mundo diferente del que a mí me habían educado y un cristianismo diferente. En España no había libertades, no había sindicatos ni libertad de partidos”.

Pero la vida allí también le cambió: “Allí conocí a mi marido que fue también clave porque me impulsó muchísimo. Mi marido es de la generación de los años ’40s, que eran machistas como toda la sociedad lo era pero a él no le importaba decir que era el marido de Paquita, o el novio de Paquita”.

A la vuelta del congreso empezó a contactar con otros grupos, gente que procedía del partido comunista: “Luchábamos conjuntamente para que hubiera un sindicato en las universidades y en el último curso de Derecho me fui a Trieste a Italia a hacer un curso de Seguridad Social y allí conocí a gente que me impactó mucho, gente que procedía del Partido Comunista que se estaba renovando (PCI)”.

Sauquillo comenta que cuando estaba en la universidad no entró en política pero si entró en contacto con sindicatos clandestinos (Se estaba formando CCOO) y tuvo contacto con la vanguardia obrera, con la HOAC, la JEC los universitarios de acción católica cuando todavía era miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios Religiosos y se reunían a ver películas que en España estaban prohibidas :“Discutíamos cómo se tenían que aplicar las principales Encíclicas”.

Paquita cuenta con detalle aquellos años que sin duda marcaron su vida como abogada y como política: “Es muy difícil pasar indiferente cuando ves que la gente que ha luchado y ha sido perseguida por sus ideas pero que en el fondo lo que quería era una sociedad democrática como la que tenemos ahora a pesar de las dificultades y deficiencias que tenemos “

“Yo procedo del cristianismo progresista. Quizá no soy la idea que tienen algunos que hay que ir a misa todos los días, pero yo sí creo, sinceramente”

“A mucha gente no le cuadra que yo venga de una educación conservadora y religiosa. Yo siempre he vivido en el barrio de Salamanca, en Conde de Peñalver esquina Lista, también he tenido allí el despacho, te puedes imaginar a una chica que la conocían del colegio y que presidía la candidatura de la Organización Revolucionaria de Trabajadores para el Ayuntamiento de Madrid”.

El recuerdo de Enrique Ruano y del asesinato de Atocha

Merece la pena escuchar a Paquita comentar con tristeza lo que vivió desde el momento de la muerte de Enrique Ruano y lo mucho que le afectó: “Terrible que por repartir unas octavillas falleciera como falleció. Mi madre también sufrió mucho”. Su cuñada Lola había sido la novia de Ruano. Cuatro años después se casó con su hermano. En este bloque del podcast a partir del minuto 22:38, Sauquillo describe a la perfección cómo era la sociedad en esos años en España, dice que es difícil que los jóvenes de ahora puedan imaginar cómo se vivía en esa época.

El empuje y ahínco de mi invitada de hoy a este Podcast Entrevista para el diario La Razón, inspira muchísimo para realizar en la vida todo aquello por lo que cada uno anhela.