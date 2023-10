Las palabras de Ábalos sobre las personas migrantes: "Si no fueran pobres no serían inmigrantes"

El diputado socialista José Luis Ábalos ha afirmado durante su intervención en el último programa de "laSexta Xplica" que las personas migrantes que llegan a nuestro país "si tienen algo en común es que son pobres", en medio de un debate en torno al reparto de los extranjeros que llegan a Canarias que estos días está abordando el Gobierno con las Comunidades Autónomas.

"Si no fueran pobres no sería inmigrantes, sino inversores", ha dicho el ex ministro de Transportes comparando a las personas que entran en nuestro país de forma ilegal con los que migran legalmente con la conocida como 'visa oro', el permiso de residencia que concede el Estado a las personas extracomunitarias que se trasladan a España realizando una inversión inmobiliaria de al menos 500.000 euros.

Para Ábalos si estos migrantes ilegales "no fueran pobres" desde el Gobierno "les daríamos permisos de residencia y lo que hiciera falta". "Es un problema de dinero", ha defendido, para después asegurar que se está utilizando a estas personas como "coartada para seguir socavando" al Ejecutivo en funciones de Sánchez.

"Están muriendo niños y mujeres que no son terroristas. Ha habido ucranianos a los que les hemos abierto los brazos y no ha habido problemas. ¿Porque eran blancos?", ha cuestionado el diputado socialista, aludiendo a la acogida sin revuelo de los refugiados ucranianos que han salido del país tras la invasión de Rusia.

Seguidamente, en referencia a las dimensiones del problema que representan los flujos migratorios procedentes de África, ha señalado que independientemente de "gobierne quien gobierne" va a tener que afrontar un problema humanitario como el que se vive Canarias con cifras récord de cayucos. "Tiene que ver también con políticas de cooperación internacional para que la gente encuentre oportunidades en origen y no tenga que jugarse la vida", ha zanjado el dirigente socialista.