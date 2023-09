Óscar Puente: "El Rottweiler de Sánchez"

No se había confirmado oficialmente, pero las redes sociales tenían la expectativa de que en Pedro Sánchez caería la responsabilidad de responder al discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Pero no, no ha sido Sánchez. Ni tampoco Patxi López (para sorpresa del propio PP). Finalmente ha sido el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, el encargado de dar la réplica a Feijóo en nombre del PSOE.

"No voy a participar en el club de la comedia" han sido las primeras palabras que ha utilizado el líder del PP para responder al discurso de Óscar Puente. Seguidamente, se ha dirigido a Pedro Sánchez por no haber sido él quien haya replicado sus palabras: "¿Usted me pedía seis debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo?".

Reacciones parecidas han inundado las redes sociales desde que fuese Puente quien se levantase del sillón para dirigirse al atril: "¿Por qué no ha respondido Sánchez a Feijóo? Es lamentable que no sea el que responda al ganador de las elecciones en su debate de investidura".

Otra usuaria calificaba de "cobardía" la decisión del PSOE, que parece "estar más cómodo con terroristas y golpistas que con el líder del partido ganador de las elecciones".

Más allá del elegido, las redes han reaccionado a los argumentos socialistas o, precisamente, a "la falta de ellos". La alusión al tono, la estética y las risas del exalcalde de Valladolid han sido protagonistas en comentarios que advierten que "la carta socialista de sacar a Óscar Puente será muy efectista, pero es degradar al máximo el debate de investidura de Feijóo".

A pesar de haber reconocido que se trata de una buena táctica socialista, los usuarios de redes han denominado a Óscar Puente como "el Rottweiler de Sánchez", utilizado para tratar de menospreciar a Feijóo, y concluyen que su discurso ha sido "un ejemplo perfecto de lo que es el socialismo hoy en día".