Pitingo carga contra Pedro Sánchez debido a la posible participación de EH Bildu en el Gobierno: «España se está partiendo en cuatro trozos»

En los últimos tiempos, ha surgido una creciente controversia en torno a la presencia de EH Bildu en el panorama político español y la posibilidad de que se sumen al Gobierno en caso de que Pedro Sánchez sea investido con su respaldo. Una vez más, el cantante Pitingo ha expresado sus críticas hacia Pedro Sánchez. En su momento ya manifestó que regresaba desde Punta Cana a España debido a su desconfianza en el voto por correo e instó a sus seguidores a que retirasen a Sánchez de la Moncloa mediante sus votos. Ahora, el artista ha concedido una entrevista en el canal Trece TV, donde ha compartido su opinión sobre EH Bildu y la eventual participación de este grupo en el Gobierno.

El artista andaluz hizo hincapié en los orígenes de Bildu, vinculando al partido con la banda terrorista ETA. El cantante recordó las numerosas vidas que la organización arrebató durante sus años de lucha armada: "Llorábamos que no te puedes imaginar, matando a criaturas, matando a personas inocentes, a periodistas.Lo que más me sorprende es que han matado a muchísimos políticos del PSOE, yo no entiendo como Pedro Sánchez, este Presidente que a mí personalmente no me representa, puede mirarles a la cara. Perdonadme que esté enfadado, pero es que no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Es queno todo vale en esta viday España se está partiendo en cuatro trozos, en cuatro trozos, y no podemos permitir eso, Dios mío”

Pitingo instó a los ciudadanos españoles a reconocer la gravedad de la situación: "Tiene que abrir los ojos y ver la barbarie que están haciendo estas personas, de verdad. Yo no soy político, yo soy cantante y habrá gente que piense que yo estoy haciendo esto por darme a conocer. No, jamás en mi vida he hablado de política, pero cuando he visto esto de Bildu, esto de ETA porqueson ETA, digan lo que digan son ETA.Y es que me hace mucha gracia porque la memoria histórica...Si se acuerdan de lo que pasó hace 80 años, pero no se acuerdan de lo que pasó hace ocho años. ¿Me entiendes?"

Este es solo un ejemplo de las voces del mundo de la cultura y la televisión que han comenzado a pronunciarse sobre la situación política en España. En meses anteriores, figuras como el dúo musical Andy y Lucas y el presentador Juan del Val también manifestaron su opinión en contra de este partido.