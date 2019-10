Preocupación de las fuerzas de seguridad por el posible boicot de los independentistas al clásico Barça-Madrid

El clásico

El 'clásico' entre Barça y Madrid está previsto que se juegue el sábado 26 de octubre a las 13.00 horas, doce días después de hacerse pública la sentencia a los líderes del 'procés' indepedentista por delitos de sedición y malversación. Tras conocerse el fallo se iniciaron las protestas anunciadas por Tsunami Democràtic y que se centraron en la primera jornada, principalmente, en los alrededores del aeropuerto de El Prat. Preocupa que Tsunami Democràtic haya lanzado un comunicado, luego matizado, para llevar las protestas al 26 de octubre, el día del 'clásico', pidiendo además responsabilidades políticas por las cargas de Mossos d'Esquadra y Policía Nacional, que califican de "brutalidad policial". Oficialmente, están convocadas las llamadas 'Marchas de la Libertad' y una huelga para este viernes. Diferentes plataformas sindicales --entre ellas UGT y CCOO-- anunciaron esta semana que celebrarían una manifestación el mismo sábado que se juega el Barça-Madrid.

Este miércoles LaLiga ha abierto la posibilidad de que no se juegue el partido el 26 de octubre en el Camp Nou al solicitar al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que se disputara en el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid. El 1 de octubre de 2017, el FC Barcelona jugó a puerta cerrada su partido de Liga contra Las Palmas como protesta por las cargas policiales para impedir el referéndum en cumplimiento del mandato judicial. Desde la Policía Nacional -y también la Guardia Civil, que aún no ha tenido que emplearse en tareas de 'antidisturbios' en Cataluña, aunque sí han estado prevenidos en varios escenarios, entre ellos El Prat- se conjuran para no caer en provocaciones y mantener el orden público. El mensaje más repetido desde el Ministerio del Interior es que la colaboración policial con los Mossos es óptima y que "se garantizará la seguridad ciudadana". El director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, se ha reunido este miércoles en la Jefatura Superior con los sindicatos, subrayando que existe "colaboración sin fisuras" con los Mossos, que el trabajo policial será recompensado y que no hay fecha para poner fin al dispositivo de refuerzo. Desde Interior se ha confirmado poco después que este fin de semana se enviarán más policías a Cataluña para cubrir relevos.