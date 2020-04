Linternas al balcón para celebrar la alegría de la Resurrección

Esta Semana Santa es la más atípica que se recuerda. El coronavirus ha trastocado todos los planes. No hay imágenes procesionando por las calles, ni nazarenos acompañándolos. Por precaución, las iglesias permanecen cerradas, así que no queda más remedio que seguir las celebraciones litúrgicas de forma telemática.

Pero la Semana Santa confinada no significa que solo se pueda ver al Papa por la tele y hacer torrijas. Se puede rezar y, por qué no, proclamar la alegría de la Resurreción a los cuatro vientos. No es que se pueda, es que es más necesario que nunca trasladar ese mensaje de esperanza a todos los que sufren. Por eso, la Universidad CEU ha lanzado una iniciativa para que cada católico sea portador de la Buena Nueva , que explica en el vídeo #LucesDeResurrección.

¿Qué hacer?

¡Muy sencillo! El sábado, cuando el Papa Francisco encienda en la hoguera el Cirio Pascual, a eso de las nueve de la noche, hay que salir al balcón, activar la linterna del móvil y rezar una oración. Porque en estos tiempos.... no todo son malas noticias, ¡Cristo Resucita!