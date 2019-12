Gloria Morales: Practicar ballet corrige las malas posturas de la espalda

Ha hecho accesible el arte del ballet a través de una disciplina fitness que corrige la postura, refuerza la musculatura del abdomen y eleva el nivel de conciencia del cuerpo. Más allá del pilates y el yoga, el método ha enganchado convirtiendo en «cisnes» a sus practicantes.

-Llevar el ballet a las salas de “fitness” ha debido ser todo un reto. ¿Por qué trasladar una disciplina considerada un arte, exclusiva para unos pocos, a una práctica más masiva?

-Nació de la unión de mis dos pasiones y hoy ya se ha consolidado en muchos países. Se trataba de sacar de las clases de estudio las bondades de esta disciplina, porque hay que atribuirle beneficios físicos: elasticidad, postura, concentración... que hay que subrayar.

-¿Quién puede acercarse a practicar “BalletFit”?

-No hay un sólo tipo de persona apta para esta disciplina, sino que cada uno puede hacerlo, desde sus posibilidades. Porque detrás de la práctica hay un maravilloso trabajo del que se pueden beneficiar muchos individuos, tanto agnósticos de la actividad física, como deportistas de otras disciplinas (runners, boxeadores y practicantes de crossfit), porque experimentan una mejora en la calidad física y mental.

-¿Dónde se inspiró para desarrollar el método?

-Además, a través de los “kinder dance” estudiamos de qué manera podíamos lograr que el ballet no fuera algo exclusivo, sino inclusivo. Obviamente el ballet no es un deporte, es un arte, y practicarlo en los gimnasios era imposible; por lo que también me ayudó muchísimo la demanda que hay de gente normal que quería entrenar el cuerpo de una manera muy diferente a como lo venía haciendo hasta ahora, con métodos que no les convencía. Y, además, las redes sociales han tenido su factor de influencia, pues se pedía una técnica que desarrollara un control de todo el cuerpo. ¿Qué eso ya lo ofrece el pilates? Sí, pero no nos olvidemos de que Joseph Pilates se inspiró en la danza clásica para elaborar su método, y tomó de ésta los beneficios para evitar dolores, corregir posturas...

-¿Qué es lo primero que se nota tras unas clases?

-Los beneficios posturales son los primeros en llegar, mayores incluso que en pilates y yoga. Las mismas escuelas de ballet, por la demanda social existente, abren sus puertas para impartir clases a adultos.

-¿Por qué hay que buscar un lugar adecuado para iniciarse?

-Antes, los estudios que daban el paso, al final mantenían las mismas condiciones. Sin embargo, había que recoger lo más saludable del ballet, porque no hay nada más lesivo que una quinta posición (si uno no tiene el concepto de cómo colocar caderas y etc. resulta más contraproducente). Por eso, se debe escoger lo que sí aporta beneficios y se pueda trasladar a todo el mundo.

-¿En qué consiste una clase?

-Son bloques de ejercicios de ballet. Trabajamos la musculatura interna para alargar la figura y conseguir un cuerpo armonioso y elegante; conciencia corporal, no se realiza nada sin colocar bien el cuerpo (mala colocación significa atrofiar musculatura); coordinación, equilibrio y elasticidad; los minutos finales son una vuelta a la calma, con notas de “mindfulness”. Es un programa “cardio” con parte coreográfica, pero al mismo tiempo te hacen crecer como persona.